Nuove simulazioni spinghjenu i limiti di l'esplorazione spaziale in atmosfere aliene glaciali

21 nuvembre 2023 - Mentre i scientisti cuntinueghjanu à spinghje i cunfini di l'esplorazione spaziale, una nova ricerca da l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) mette in luce e sfide di navigà in l'atmosfera straniera di Uranu è Nettunu. Facendu simulazioni à u T6 Stalker Tunnel di plasma ipersonicu in l'Università di Oxford, l'ESA hà u scopu di sbloccare u putenziale di missioni future à questi enigmatici giganti di ghiaccio.

U T6 Stalker Tunnel di plasma ipersonicu hè u tunnel di ventu più veloce d'Europa, vantandu a capacità di generà flussi di ventu chì supere i 20 chilometri per seconda. Questa velocità straordinaria hè necessaria per riplicà e cundizioni d'alta velocità chì una nave spaziale deve suppurtà mentre passa per l'atmosfera ostili di sti pianeti distanti. Inoltre, u Gruppu di Diagnostica di Flussu di Alta Entalpia di l'Università di Stuttgart (HEFDiG) in Germania hà cuntribuitu a so cumpetenza aduprendu un tunnel di ventu simili per i testi.

L'ingegnere aerotermodinamicu di l'ESA Louis Walpot enfatizeghja e sfide principali affrontate quandu l'inviu di sonde in l'atmosfera di Uranu è Nettunu. Ùn sò micca solu queste sonde resistenu à pressioni è temperature elevate, ma anu ancu suppurtà un bumbardamentu di gasi unichi, cumpresu l'idrogenu, l'heliu è u metanu.

E simulazioni realizate da HEFDiG illustranu vividamente e cundizioni formidabili chì una sonda hà da sperimentà à l'entrata in l'atmosfera di un gigante di ghiaccio. A sonda simulata in u video soporta un assaltu implacable da gasi stranieri, mettendu in risaltu ancu a necessità di sistemi di prutezzione termale robusti è ingegneria avanzata per assicurà a sopravvivenza di l'equipaggiu criticu di missione.

Attualmente, a velocità di entrata mirata per una sonda chì entra in Uranu hè di circa 25 chilometri per seconda. Tuttavia, i scientisti sò solu capaci di ottene una vitezza simulata di finu à 19 chilometri per seconda. Per apre a strada per e future missioni in questi pianeti distanti, Walpot enfatiza a necessità di aghjurnà e strutture di prova esistenti per riplicà accuratamente e cumpusizioni atmosferiche è e velocità incontrate in Uranu è Nettuno.

Questa ricerca significa un passu cruciale per sbloccare i misteri ammucciati in l'atmosfera ghiacciata di Uranu è Nettunu. Mentre l'ESA cuntinueghja à spiegà e pussibilità, i scientisti è l'ingegneri travaglianu incansablemente per superà i numerosi ostaculi per permette l'intelligenza di l'umanità di sti fascinanti corpi celesti.

Spietenu FAQ (FAQ)

- Cosa hè u T6 Stalker Tunnel di plasma ipersonicu?

U T6 Stalker Tunnel di plasma ipersonicu hè u tunnel di ventu più veloce d'Europa situatu in l'Università di Oxford. Hè capace di generà flussi di ventu sopra à 20 chilometri per seconda, essenziale per pruvà l'alta velocità chì a nave spaziale deve ghjunghje per navigà in l'atmosfera di Uranu è Nettunu.

- Chì sò e sfide principali di l'esplorazione di Uranu è Nettunu ?

I sfidi principali includenu a resistenza di pressioni elevate è temperature, è ancu l'esposizione à gasi unichi cum'è l'idrogenu, l'heliu è u metanu. Inoltre, a nave spaziale deve avè un sistema di prutezzione termale d'altu rendiment per sustene l'entrata atmosferica per una durata significativa.

- Perchè e simulazioni sò cruciali per spiegà sti pianeti?

I simulazioni permettenu à i scientisti di capiscenu e cundizioni estremi è e sfide chì una nave spaziale affruntà mentre entra è naviga in l'atmosfera di Uranu è Nettunu. Replichendu sti cundizioni in ambienti cuntrullati, i circadori ponu sviluppà è pruvà tecnulugii chì permettenu missioni di successu à questi giganti ghiacciati.

- Chì ci hè a velocità di entrata mirata per una sonda in Uranu?

Attualmente, a velocità di entrata mirata per una sonda in Uranu hè di circa 25 chilometri per seconda. Tuttavia, i scientisti anu ottenutu solu una velocità simulata di finu à 19 chilometri per seconda, chì mette in risaltu a necessità di più avanzamenti in tecnulugia è strutture di teste per risponde à i bisogni di e missioni future.