I ricercatori anu fattu un avanzu significativu in u studiu di l'ionosfera terrestre utilizendu u Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) invece di l'osservazioni satellitari tradiziunali. U GMRT, situatu in a regione di bassa latitudine, hè statu dimustratu efficace in a rilevazione è a carattirizazione di disturbazioni in l'ionosfera. Sta ricerca furnisce una megliu comprensione di l'ionosfera, chì pò avè implicazioni per migliurà l'accuratezza di i servizii GPS, è ancu per studià e radio galaxies.

L'autore principale di u studiu, Sarvesh Mangala di u Centru Naziunale di Radio Astrofisica, inseme cù u so mentore Prof Abhirup Datta di IIT-Indore, hà rilevatu cù successu parechje disturbi ionosferichi di viaghju di media scala (TID) è TID à piccula scala cù u GMRT. Questi disturbi sò stati osservati à frequenze di 235 MHz è 610 MHz.

U studiu hà revelatu cambiamenti inespettati in l'ionosfera durante l'ora di l'alba, disturbi ionosferichi significativi, è strutture più chjuche chì si movenu in a listessa direzzione. Questa osservazione sfida studii precedenti è mette in risaltu l'impurtanza di l'usu di strumenti di latitudine bassa, cum'è u GMRT, per detectà in modu efficace i cambiamenti in a densità elettronica di l'ionosfera.

Per migliurà a cunniscenza è i mudelli di l'ionosfera, sta ricerca pò purtà à tecnulugia megliu è misurazioni più precise per a navigazione è a cumunicazione. A sensibilità eccezziunale di u GMRT permette misurazioni precise di variazioni ionosferiche, superendu e capacità di GPS è strumenti di radar.

Stu risultatu rivoluzionariu apre novi strade per a ricerca cù u GMRT. Yashwant Gupta, Direttore di u Centru di u Centru Naziunale per l'Astrofisica Radio, hà dichjaratu chì questu successu valida a so credenza in u putenziale di u GMRT è mette in risaltu l'impurtanza di sta ricerca in avanzà a nostra cunniscenza di l'ionosfera.

