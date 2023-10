U Radiotelescopiu Giant Meterwave utilizatu per studià i disturbi in l'ionosfera di a Terra

I ricercatori anu utilizatu u Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) per studià i disturbi in l'ionosfera di a Terra per a prima volta. Nanzu, l'osservazioni di l'ionosfera eranu fatte cù satelliti. Per migliurà a nostra cunniscenza di l'ionosfera, sta ricerca pò rinfurzà a precisione di i servizii di pusizioni, navigazione è timing, è ancu facilità l'studiu di e galaxie radio. U studiu, publicatu in a rivista peer-reviewed Geophysical Research Letters, hè stata guidata da Sarvesh Mangala da u Centru Naziunale di Radio Astrofisica.

A squadra hà rilevatu cù successu disturbi ionosferichi di viaghju à scala media (TID) cù una gamma di 100 à 300 km è TID à piccula scala di circa 10 km cù u GMRT. Queste osservazioni sò state fatte à frequenze di 235 MHz è 610 MHz. U studiu hà revelatu cambiamenti inespettati in l'ionosfera durante l'ora di l'alba, disturbi ionosferichi significativi, è strutture più chjuche chì si movenu in a listessa direzzione.

A sensibilità "eccezziunale" di u GMRT hà permessu à i circadori di detectà è di caratterizà i TID durante una osservazione di nove ore realizata u 5-6 d'Aostu di u 2012. Stu studiu hè unu di i primi à impiegà in modu efficace un strumentu di bassa latitudine (situatu più vicinu à u magneticu di a Terra). equatore) per detectà cambiamenti in a densità di l'elettroni in l'ionosfera.

I risultati di sta ricerca puderanu migliurà a cunniscenza è i mudelli di l'ionosfera, purtendu à l'avanzamenti in tecnulugia è misurazioni più precise per a navigazione è a cumunicazione. U GMRT, ancu s'ellu ùn hè micca una sonda tradiziunale per studià l'ionosfera, hà dimustratu chì hè assai efficace in a deteczione di diversi fenomeni ionosferichi.

U GMRT offre una sensibilità più altu cumparatu cù i strumenti GPS è radar, chì permette misurazioni precise di variazioni ionosferiche. Stu studiu hà dimustratu u putenziale di u GMRT per apre novi strade di ricerca in questu campu.

Fonte: New Indian Express