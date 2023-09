LIONESSA: Imaging in alta risoluzione di u tessulu cerebrale vivu

I ricercatori di l'Istitutu di Scienza è Tecnulugia Austria anu sviluppatu una tecnulugia d'imaghjini rivoluzionaria è di ricustruzzione virtuale chjamata LIONESS. Sta nova tecnulugia offre imaghjini d'alta risoluzione di u tessulu cerebrale vivu, chì permette à i scientisti di visualizà lu in dettagliu nanoscala 3D in tempu reale.

U cervellu umanu, cù i so 86 miliardi di neuroni, hè unu di i specimens più cumplessi cunnisciuti da i scientisti. Capisce l'intricatu funziunamentu di u cervellu richiede tecnulugii avanzati chì ponu decodificà l'interazzione minuti chì succede à livelli microscòpichi. L'imaghjini ghjoca un rolu pivotale in a ricerca in neuroscienza fornendu insights in a cumplessità di u tessulu cerebrale.

LIONESS, chì significa Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, hè un pipeline chì permette di imaging cumpletu, ricustruzzione è analisi di u tessulu cerebrale vivu cù una risoluzione spaziale senza precedente. Immaginendu u tissutu parechje volte, LIONESS permette à i circadori di osservà è misurà a biologia cellulare dinamica in u cervellu cù u tempu.

A forza di LIONESS si trova in a so ottica raffinata è u so usu di l'intelligenza artificiale (AI). U cumpunente AI aumenta a qualità di l'imagine è identifica diverse strutture cellulari in l'ambiente neuronale densu. Sta tecnulugia hè u risultatu di un sforzu di cullaburazione trà parechji gruppi di ricerca è unità di serviziu scientificu.

I metudi d'imaghjini precedenti, cum'è a Microscopia Elettronica è a Microscopia Luminosa, avianu limitazioni quandu si trattava di imaging tissue cerebrale vivu. A Microscopia Elettronica hà bisognu di riparà a mostra è di seccione fisicamente, chì hà risultatu in a perdita di l'infurmazione dinamica. A microscopia luminosa, invece, avia una risoluzione limitata chì ùn pudia catturà dettagli cellulari impurtanti.

LIONESS supera questi ostaculi aduprendu a Microscopia di Luce Super-risoluzione, in particulare a tecnica SUSHI, in cumminazione cù cundizioni di imaging veloci è miti. Questu permette l'imaghjini isotropichi di super-risoluzione chì revela i cumpunenti cellulari di u tessulu cerebrale in dettagliu nanoscala 3D.

I dati raccolti da LIONESS sò trattati per mezu di algoritmi di apprendimentu prufondu chì riempianu infurmazioni supplementari nantu à a struttura di u tessulu cerebrale è identificanu strutture neuronali automaticamente. Sta tecnulugia innovativa ottene una risoluzione di circa 130 nanometri, tuttu u tempu di priservà l'integrità di u tessulu cerebrale vivente.

LIONESS apre novi pussibulità per studià a dinamica è a cumplessità di i tessuti cerebrali. Fornisce à i circadori un strumentu putente per investigà l'intricatu funziunamentu di u cervellu, putenzialmente purtendu à una megliu comprensione di i disordini neurologichi è u sviluppu di trattamenti mirati.

Fonti:

- Istitutu di Scienza è Tecnulugia Austria (ISTA)

– U gruppu di Johann Danzl à ISTA