I ricercatori di l'USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences anu fattu una scuperta significativa in u campu di a percepzione di u gustu. Cumandatu da a neuroscientist Emily Liman, a squadra hà trovu evidenza di un sestu gustu di basa. In un studiu publicatu in Nature Communications, anu truvatu chì a lingua risponde à u cloruru d'ammoniu, un compostu chì si trova in licorice di u salinu, per mezu di u stessu receptore di proteina chì signala u gustu agru.

Per decennii, i scientisti anu ricunnisciutu chì a lingua hà una forte risposta à u clorur d'ammoniu, ma i receptori specifichi di a lingua chì a rilevanu eranu scunnisciuti. Liman è a so squadra anu identificatu prima a proteina rispunsevuli di detectà u gustu agria, chjamata OTOP1. Anu scupertu chì sta proteina forma un canali per l'ioni di l'idrogenu, chì sò u cumpunente chjave di l'acidu chì a lingua sente cum'è agria. A squadra si dumandava se u cloruru d'ammoniu puderia in qualche modu attivà sta proteina.

Per mezu di esperimenti chì utilizanu cellule umane cultivate in laboratori, i circadori anu introduttu u genu Otop1 per pruduce a proteina di u receptore OTOP1. Dopu anu espunutu e cellule à l'acidu o u cloru di ammoniu è misuranu e risposte. Anu trovu chì u cloru di ammonium hè un forte attivatore di u canali OTOP1, ancu megliu cà l'acidi stessi. U compostu libera picculi quantità di ammonia, chì aumenta u pH in a cellula è risultatu in un afflussu di protoni attraversu u canali OTOP1.

Questa scuperta aghjusta u cloru di ammonium à a lista di i sapori basi, chì attualmente include dolci, agri, salati, amari è umami. Capisce i miccanismi daretu à a percepzione di u gustu hè impurtante per a scienza di l'alimentariu è puderia avè implicazioni per u sviluppu di novi sapori è per migliurà l'esperienze di u gustu.

Fonte: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)