U 40% di i piani di ghiacciu di l'Antartida si sò ristretti in l'ultimi 25 anni, dicenu i scientifichi

Un novu studiu publicatu in a rivista Science Advances revela chì circa u 40% di i banchi di ghiaccio di l'Antartida anu subitu una diminuzione significativa in l'ultimi 25 anni. Questi risultati sò stati qualificati da l'Agenzia Spaziale Europea cum'è "allarmanti". Da i 162 ice shelves in l'Antartida, 71 anu avutu una perdita di massa da 1997 à 2021. Frà questi, 68 anu registratu una riduzione statisticamente significativa.

I circadori notanu chì sti perditi vanu al di là di i fluttuazioni nurmali di i piani di ghiacciu è furnisce più evidenza di l'impattu di u cambiamentu climaticu indottu da l'omu in l'Antartida. L'autore principale Benjamin Davison, un cumpagnu di ricerca in l'Università di Leeds, hà spressu a sorpresa per a mancanza di ricuperazione in quasi a mità di i scaffali di ghiacciu in diminuzione, dicendu chì s'aspittavanu un ciclu di contrazione rapida ma di corta durata seguita da una ricrescita lenta.

Duranti u periodu di studiu, 29 ice shelves veramente guadagnatu massa, mentri 62 ùn anu micca subitu cambiamenti significativi. In ogni casu, 48 di i piaghji di ghiaccio anu avutu una perdita di più di 30% di a so massa annantu à u periodu di 25 anni. U studiu attribuisce sta fusione à i currenti di l'oceanu è i venti in u latu uccidintali di l'Antartida, chì spinghjenu l'acqua calda sottu à i piaghji di ghiaccio.

I scaffali di ghiaccio ghjucanu un rolu cruciale in a prutezzione è a stabilizazione di i glacieri in l'Antartida rallentendu u so flussu in l'oceanu. A fusione di sti grandi banchi di ghiaccio libera l'acqua dolce in l'oceanu, chì pò avè effetti potenziali nantu à a circulazione di l'oceanu. L'Agenzia Spaziale Europea, chì l'imaghjini di radar satellitari sò stati utilizati in u studiu, mette in risaltu l'impurtanza di capiscenu sti dinamichi.

Queste scuperte venenu pocu dopu chì i dati iniziali anu revelatu livelli record di ghiacciu marinu intornu à l'Antartida stu invernu, aghjunghjendu preoccupazioni per l'impattu crescente di u cambiamentu climaticu in u polu miridiunali.

