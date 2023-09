Sferoidi di Petra Artighjati da Antichi Antenati Umani, Studiu Trova

I scientisti anu analizatu artefatti di petra chì datanu di 1.4 milioni d'anni per scopre chì i nostri primi antenati umani anu intenzionalmente crafted quasi 600 sferoidi di petra. Sti petre in forma di palla, o "sferoidi", sò stati truvati in siti preistorichi in u mondu sanu. Per decennii, l'archeologi anu discussatu se sti petre eranu formate intenzionalmente o eranu derivati ​​accidentali di a fabbricazione di strumenti. U studiu recente, publicatu in Royal Society Open Science, hà utilizatu un software di analisi 3D d'avanguardia per misurà l'anguli di a superficia, determinà i livelli di curvatura di a superficia, è indicà u centru di massa di questi oggetti.

L'analisi di 150 sferoidi di calcariu da u situ anticu di "Ubeidiya" in u nordu d'Israele hà dimustratu chì i nostri primi antenati avianu a capacità di conceptualizà una sfera in a so mente è di manera deliberata di e petre per currispondenu. E petre mostravanu superfici ruvide coherente cù l'artigianalità è avvicinavanu forme sferiche quasi perfette. Stu livellu di precisione suggerisce chì i primi ominini possedevanu capacità di pianificazione è destrezza notevuli. U scopu di sti sferoidi ùn hè micca chjaru, ma puderanu esse servitu cum'è prughjetti o tene qualchì simbolismo artisticu.

I risultati di u studiu offrenu insights preziosi nantu à i prucessi cognitivi è l'abilità artigianali di l'artigiani antichi. Appliendu stu metudu di analisi 3D à artefatti ancu più antichi, cum'è quelli chì datanu di 2 milioni d'anni, i circadori puderanu scopre più ciò chì i nostri antenati eranu capaci di fà. A furmazione intenzionale di questi sferoidi puderia rapprisintà a prima evidenza di l'omini chì imponenu a geometria simmetrica nantu à i so arnesi. Capisce a creazione intenzionale di sti sferoidi di petra furnisce una cunniscenza più profonda di e capacità cognitive cumplesse di i primi ominini è e so inclinazioni artistiche.

Fonte: Royal Society Open Science, Museu Naziunale di Storia Naturale di Parigi