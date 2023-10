New Insight in Marsquakes: U più grande Quake mai registratu in Mars

L'atterrissimu InSight di a NASA hà rilevatu recentemente u più grande terremotu mai registratu in Marte, misurandu 4.7 in magnitudine. Mentre chì questu pò sembra modestu per i normi di a Terra, hè significativu per u nostru vicinu planetariu. Nanzu, i scientisti suspettavanu chì i marsquakes eranu causati da impatti di meteorite. Tuttavia, a mancanza di un cratere d'impattu assuciatu à stu terremotu hà purtatu i scientisti à cuncludi chì l'attività tectonica in Marte era a causa. Questa nova cunniscenza furnisce insights in i prucessi geologichi chì cuntribuiscenu à l'attività sismica in u Pianeta Rossu.

A ricerca, publicata in a rivista Geophysical Research Letters, mostra chì i difetti in Mars ponu accoglie marsquakes sustanziali. U scientist planetariu Ben Fernando di l'Università di Oxford, autore principale di u studiu, dice: "Avemu veramente pensatu chì questu avvenimentu puderia esse un impattu". Sta scuperta rapprisenta un passu significativu in avanti per capiscenu l'attività sismica marziana è furnisce infurmazioni preziose per e future missioni à Marte.

A cuntrariu di a Terra, chì hà parechje placche tettoniche cambianti, Marte hà una sola crosta solida. In ogni casu, questu ùn significa micca chì u pianeta hè senza attività sismica. Marte hè sempre sperimentatu una diminuzione è un rinfriscamentu graduali, chì porta à u muvimentu in a so crosta è u putenziale di terremoti. I circadori anu determinatu chì u marsquake di magnitudine 4.7 hè urigginatu in a regione Al-Qahira Vallis, à circa 1,200 XNUMX miglia à sud-est di u locu di InSight.

Auparavant, les marsquakes étaient associés à une région appelée Cerberus Fossae. Tuttavia, l'urìgine di stu terremotu più grande restava scunnisciutu postu chì ùn ci era micca caratteristiche di a superficia discernibile chì indicà i prucessi tettonici in corso cum'è una causa probabile. L'energia sismica liberata in questu avvenimentu hà superatu quella di tutti l'altri marsquakes rilevati da InSight. L'absenza di un cratere d'impattu hè un passu impurtante in l'interpretazione di i segnali sismichi nantu à Marte.

Capisce l'attività sismica marziana hè cruciale per e future missioni umane à u pianeta. Questa nova insight furnisce infurmazioni essenziali per a pianificazione è assicurà a sicurità di tali missioni. Cù ogni avvenimentu sismicu rilevatu in Marte, i scientisti capiscenu megliu a storia geologica è l'evoluzione di u pianeta, è ancu a distribuzione di l'attività sismica. Sta cunniscenza serà inestimabile mentre cuntinuemu à spiegà è studià u Pianeta Rossu.

Fonti:

- Studiu di ricerca publicatu in Lettere di Ricerca Geofisica.

- U scientist planetariu Ben Fernando da l'Università di Oxford.

- Scientist planetariu di l'Imperial College London è coautore di studiu Constantinos Charalambous, co-presidente di u Gruppu di Travagliu di Geologia di InSight.