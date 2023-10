I scientisti anu scupertu l'attività tettonica causa u più grande terremotu in Marte

L'atterrissimu InSight di a NASA hà rilevatu un terremotu di magnitudine 4.7 in Marte, chì hè u più grande terremotu mai registratu in u pianeta. E teorii precedenti suggerenu chì l'impatti di meteorite anu causatu questi "marsquakes", ma l'absenza di un cratere d'impattu hà purtatu i scientifichi à cuncludi chì u terremotu era causatu da l'attività tectonica in l'internu di Marte. Questa scuperta furnisce una cunniscenza più profonda di i prucessi geologichi di u pianeta.

A scuperta sfida l'idea chì Mars hè geologicamente inattivu. Mentre chì i terrimoti di a Terra sò generati da u muvimentu di e placche tettoniche, Mars hà una sola piastra solida, è ancu ci sò ancu difetti attivi nantu à u pianeta. Marte si riduce gradualmente è si rinfresce, chì crea un muvimentu in a crosta, risultatu in terremoti.

L'epicentru di u terrimotu hè statu determinatu in a regione Al-Qahira Vallis in l'emisferu miridiunali di Mars. Hè liberatu più energia chè tutti l'altri marsquakes rilevati da InSight cumminati. Inizialmente, a signatura sismica di u terrimotu s'assumigliava à quella di dui impatti di meteorite previ rilevati da u lander. In ogni casu, più analisi è una ricerca di e caratteristiche di a superficia escludevanu un impattu cum'è a causa.

Sta scuperta hà implicazioni impurtanti per e future missioni à Marte. Capisce l'attività sismica marziana hè cruciale per l'esplorazione umana di u pianeta. Mentre chì stu terremotu particulari ùn averebbe effetti catastròfichi nantu à a Terra, mette in risaltu a necessità di studià è di pianificà periculi sismichi potenziali quandu invià l'omu in Marte.

Questa scuperta cuntribuisce ancu à svelà a storia geologica è l'evoluzione di Marte. Cù una megliu comprensione di l'attività sismica nantu à u pianeta, i scientisti ponu acquistà insights in a so struttura interna è cumu si hè trasfurmatu cù u tempu.

