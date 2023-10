InSight Lander di a NASA rileva u più grande marsquake à data

By

L'atterrissimu InSight di a NASA, chì hè statu ritiratu in 2022 dopu à quattru anni d'operazioni, hà rilevatu u più grande terremotu mai registratu in Mars u 4 di maghju di u 2022. U terrimotu hà avutu una magnitudine di 4.7, facendu significativu per u nostru vicinu planetariu. A cuntrariu di a Terra, Mars manca di tettonica di placche, chì genera terremoti. Inizialmente, i scientisti suspettavanu chì u terremotu era causatu da un impattu di meteorite, ma ùn anu truvatu nisuna evidenza di un cratere d'impattu.

Invece, i circadori anu cunclusu chì u terremotu era u risultatu di l'attività tectonica in Marte, chì furnisce infurmazioni preziosi nantu à l'attività sismica di u pianeta. A scuperta cunfirma chì i difetti di Marte ponu accoglie marsquakes sustanziali è mette in luce i prucessi tettonici di u pianeta.

I circadori anu determinatu chì u terremotu hè urigginatu in a regione di Al-Qahira Vallis, à circa 1,200 chilometri à sud-est di u locu di InSight vicinu à l'equatore. Questa regione hè sempre in movimentu in a crosta marziana, malgradu l'absenza di prucessi tettonici di placche attivi. L'energia liberata durante stu terremotu hà superatu l'energia cumulativa di tutti l'altri marsquakes rilevati da InSight.

I scientisti anu dumandatu l'aiutu di diverse agenzie spaziali per circà evidenza di un impattu in u ghjornu di u terremotu, ma ùn hè statu trovu un cratere d'impattu. Questa assenza di un cratere hè un passu impurtante in l'interpretazione di i signali sismichi nantu à Marte.

Capisce l'attività sismica marziana hè cruciale per e future missioni umane in Marte. Ancu s'è u terremotu di magnitudine 4.7 ùn averebbe micca effetti catastròfichi nantu à a Terra, mette in risaltu l'impurtanza di cunsiderà l'attività sismica quandu pianificanu missioni umane à u Pianeta Rossu.

Fonti: Reuters