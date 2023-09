L'astrònomi scoprenu u pianeta chì orbita un sistema stella raru

Una squadra di astronomi chì utilizanu a facilità di u Very Large Telescope in Cile hà fattu una scuperta intrigante in u spaziu prufondu. Hanu catturatu una maghjina di un sistema stella cunnisciutu cum'è HIP 81208, chì hà una stella centrale massiva orbitata da una nana marrone, una "stella falluta" più chjuca. In più di questu, i scientisti anu identificatu un pianeta chì orbita una piccula stella chì si trova assai più luntanu da a stella cintrali. U pianeta, chjamatu "HIP 81208 Cb", hè circa 15 volte a massa di Jupiter.

Sicondu l'Osservatoriu Europeu Meridionale, chì hè una urganizazione scientifica cullaburazione di e nazioni europee, a scuperta di HIP 81208 Cb face u sistema stellare un sistema quadruple gerarchicu, cù duie stelle è dui corpi celesti più chjuchi chì orbitanu ognunu. U pianeta ritrovatu hè situatu à u cunfini trà i pianeti è i nani marroni, chì ùn sò micca massicci è abbastanza caldi per esse sottumessi à a fusione nucleare.

Normalmente, l'astrònomu si basanu in tecniche cum'è u metudu di transitu per detectà è studià exoplanets. Tuttavia, u Very Large Telescope, cù i so specchi grandi, hè capaci di catturà l'imaghjini diretti di sti mondi distanti. U telescopiu spaziale James Webb, l'osservatoriu spaziale più putente di l'umanità, ghjoca ancu un rolu cruciale in u studiu di l'atmosfera di l'exoplanet è furnisce una visione di sti mondi distanti.

Mentre chì pocu hè cunnisciutu di HIP 81208 Cb à questu tempu, a scuperta aghjunghje à a nostra cunniscenza di l'exoplanets è e so caratteristiche variate. Hè pussibule chì alcuni di sti pianeti distanti puderanu portà e cundizioni adatti à a vita aliena, ancu s'ellu ùn hè statu trovu evidenza concreta finu à avà.

In generale, sta scuperta mette in risaltu a cumplessità è a diversità di i sistemi stellari in l'universu, espansione a nostra cunniscenza di i corpi celesti chì esistenu fora di u nostru sistema solare.

Fonti:

– Osservatoriu auropeu meridionale : ESO

- NASA