Un novu studiu cunfirma chì e impronte fossili in u Novu Messicu sò più di 20,000 XNUMX anni

I scientisti anu fattu una scuperta rivoluzionaria in l'America di u Nordu - impronte fossili chì sò trà 21,000 23,000 è XNUMX XNUMX anni. Questa scuperta indica chì l'omu esistenu in u cuntinente assai prima di ciò chì si crede. L'impronte sò state trovate incrustate in a terra di u White Sands National Park in New Mexico.

U studiu iniziale nantu à e impronte hè statu publicatu in settembre 2021, ma hà affruntatu u scepticism da alcuni in a cumunità archeologica. Per affruntà stu scetticismu, circadori di u US Geological Survey (USGS) è altri scientisti anu realizatu un studiu di seguitu utilizendu dui novi approcci per determinà l'età di e stampe.

In u so novu studiu, i scientisti anu utilizatu una datazione di radiocarbonu nantu à e sementi di a pianta Ruppia cirrhosa truvata accantu à e impronte. In ogni casu, postu chì sti pianti sò aquatichi è ponu mantene u carbone da l'acqua invece di l'aria, l'estimazione di l'età puderia esse imprecisa. Per stabilisce una datazione più precisa, i circadori anu utilizatu a datazione di radiocarbonu nantu à u polline di coniferu, chì vene da e piante nantu à a terra è hè statu ancu truvatu in i stessi strati cum'è e sementi.

L'équipe a isolé 75,000 21,500 grains de pollen de la même couche et a constaté que leur âge était statistiquement identique à celui des graines de Ruppia cirrhosa. Inoltre, anu pruvatu i grani di quartz chì si trovanu in l'impronte cù luminescenza stimulata otticu, chì hà pruduttu una età minima di circa 21,000 23,000 anni. Cù sti multiplici di evidenza chì sustene a fascia d'età di XNUMX à XNUMX anni, i circadori affirmanu chì i so scuperti sò assai affidabili.

Questa scuperta aghjunghje à a cullezzione crescente di impronte umane fossili in u Parcu Naziunale di White Sands. À l'anni, impronte di diversi individui, cumpresi adulti, zitelli, è ancu un zitellu, sò stati truvati in u situ. Queste impronte furniscenu insights in i cumpurtamenti è i muvimenti di l'omu antichi, cumprese l'evidenza di a divisione di u travagliu è u trasportu di i zitelli.

A cunferma di l'età di sti impronte allarga a nostra cunniscenza di a storia umana in l'America di u Nordu è mette in risaltu l'impurtanza di a ricerca è di l'esplorazione cuntinuata per sbloccare i misteri di u nostru passatu.

