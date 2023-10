I Fundamenti di Atomi, Molécules è Materia

L'atomi sò i blocchi fundamentali di a materia. Sò custituiti da un nucleu, chì cuntene protoni caricati positivamente è neutroni senza carica, orbitati da elettroni caricati negativamente. Quandu dui o più atomi si liganu inseme in una proporzione è struttura fissa, formanu una sustanza chimica cunnisciuta com'è molécula. Per esempiu, l'acqua (H2O) hè una molècula composta da dui atomi di l'idrogenu ligati à un atomu d'ossigenu.

A materia si riferisce à tuttu ciò chì occupa u spaziu è hà massa. Pò esse in diversi stati, cum'è solidu, liquidu o gasu. I solidi, cum'è i cristalli, anu una struttura urganizata cù una disposizione simmetrica di atomi o molécule. I liquidi, cum'è l'acqua o l'oliu, scorri liberamente, ma mantenenu un voluminu constantu. I gasi, invece, ùn anu micca forma fissa o voluminu è sò cumposti da molécule individuali chì si movenu liberamente.

L'atmosfera hè l'involucro di gasi chì circundanu a Terra o altri corpi celesti. I nuvuli, chì sò custituiti da gocce d'acqua o particelle di ghiaccio, sò massi di particeddi aerei chì viaghjanu in alta in l'atmosfera di a Terra guidati da u ventu. I cometi sò ogetti celesti custituiti da un nucleu di ghiaccio è polvera. Quandu una cometa passa vicinu à u sole, u calore face chì u ghjacciu si vaporizza, creendu una cuda visibile.

L'urgani sò diverse parti di un urganismu chì facenu funzioni specifiche. Per esempiu, l'ovariu hè un organu rispunsevuli di pruduce l'ova, è u cervellu hè un urganu chì processa i signali nervi. Proteini, cumposti di catene longu di aminoacidi, sò molécule essenziali chì formanu a basa di e cellule viventi, i musculi è i tessuti. Ghjucanu un rolu cruciale in diversi prucessi biologichi.

In u mondu di a chimica, i sali sò cumposti furmati cumminendu un acidu cù una basa, spessu truvati in l'oceanu cum'è sali marini. Supercooling si riferisce à u prucessu di rinfriscà un liquidu o gasu sottu u so puntu di congelazione senza solidificà. Hè un esempiu di cumu a materia pò esse in diversi stati, dimustrendu e proprietà fascinante di l'atomi è e molécule.

- atmosfera: L'involucramentu di gasi chì circundanu a Terra, un altru pianeta o una luna

- atomu: L'unità basica di un elementu chimicu

- chimicu : sustanza formata da dui o più atomi chì si uniscenu in una proporzione è struttura fissa

- nuvola: un pennacciu di molécule o particelle, cum'è gocce d'acqua, chì si move sottu à l'azzione di una forza esterna.

- cometa : ughjettu celeste custituitu da un nucleu di ghjacciu è polvera

- cristallu: un solidu custituitu da una disposizione simmetrica, urdinata, tridimensionale di atomi o molécule

- liquidu : un materiale chì scorri liberamente ma mantene un voluminu constantu

- materia: Qualcosa chì occupa u spaziu è hà massa

- Molécula : Un gruppu d'atomi elettricamente neutru chì rapprisenta a quantità minima pussibule di un compostu chimicu

- organu : Diverse parti di un urganismu chì svolgenu una o più funzioni particulari

- proteina: Un cumpostu fattu da una o più catene longu di aminoacidi

- sali : un compostu fattu da cumminendu un acidu cù una basa

- mari : Un oceanu o regione chì face parte di un oceanu

- solidu: ferma è stabile in forma; micca liquidu o gassoso

- supercool: Un aggettivu per un liquidu o un gasu chì hè statu lentamente rinfriscatu à sottu à u so puntu di congelazione senza diventà un solidu.

- supercooled: Aggettivu per qualchì liquidu o gasu chì hè statu rinfriscatu à sottu u so puntu di congelazione senza diventà un solidu.