In un studiu recente publicatu in Nature Communications, i scientisti anu dubbitu nantu à a nozione largamente accettata chì a capa di l'ozonu hè in ricuperazione. A cuntrariu di e valutazioni precedenti, sti risultati suggerenu chì ùn solu ùn hè micca chjusu u burcu di l'ozone, ma pò esse in espansione.

U Protocolu di Montreal, un accordu internaziunale aduttatu in u 1987, hà eliminatu cù successu l'usu di più di 100 sustanzi chimichi chì deplete l'ozone, cumpresi i clorofluorocarboni (CFC) chì si trovanu cumunimenti in aerosol sprays, solventi è refrigeranti. Questa prohibizione hè stata salutata cum'è un passu significativu versu a guariscenza di a capa d'ozonu.

Tuttavia, i circadori di a Nova Zelanda anu scupertu chì i livelli di l'ozonu in u core di l'ozone di l'Antarticu anu diminuitu da 26% da u 2004 durante a primavera. Questu indica chì u pirtusu ùn hè micca solu fermatu grande in grandezza, ma ancu s'hè approfonditu, risultatu in una diminuzione di i livelli di ozone.

U studiu attribuisce questi risultati alarmanti à i cambiamenti in u vortice polare antarticu, una grande massa turbulente di l'aria fridda è a bassa pressione sopra u Polu Sud. L'autori di u studiu ùn anu micca sfondate in i causi specifichi di sti cambiamenti; in ogni modu, anu ricunnisciutu chì diversi fattori, cumpresa a contaminazione di u riscaldamentu di u pianeta, i particeddi di l'aria da l'incendii è i vulcani, è l'alterazioni in u ciculu di u sulari, puderanu cuntribuisce à a diminuzione di l'ozone.

Hannah Kessenich, un studiente di PhD à l'Università di Otago è l'autore principale di u studiu, hà enfatizatu a cunnessione trà a dinamica atmosferica è a persistenza di u burcu di l'ozonu Antarticu, dicendu: "Allora, mentre u Protocolu di Montreal hà avutu indiscutibilmente successu à riduce i CFC sopra tempu è prevenendu a catastrofe ambientale, i recenti buchi di l'ozonu antarticu persistente parenu esse strettamente ligati à i cambiamenti in a dinamica atmosferica ".

FAQ

A capa d'ozonu si ricuperà ?

I scuperti di un studiu recente publicatu in Nature Communications sfida l'idea chì a capa d'ozone hè in ricuperazione. U studiu suggerisce chì u burato di l'ozone ùn pò micca esse chjusu è puderia ancu esse espansione.

Chì hà causatu l'esaurimentu di a capa d'ozonu?

L'esaurimentu di a capa d'ozone hè principalmente attribuita à l'usu di sustanzi chimichi chì depleting l'ozone, cum'è i chlorofluorocarbons (CFC), chì sò stati cumunimenti usati in aerosol sprays, solventi è refrigerants. A pruibizione di sti sustanzi chimichi sottu u Protocolu di Montreal hè stata efficace per riduce i so livelli è aiutà à a ricuperazione di a capa d'ozone.

Chì fattori cuntribuiscenu à a diminuzione di l'ozonu?

A diminuzione di l'ozonu pò esse influinzata da parechji fatturi, cumprese a contaminazione di u riscaldamentu di u pianeta, particelle di l'aria da incendi è vulcani, è cambiamenti in u ciculu solare. Questi fattori ponu influenzà a dinamica di a capa d'ozone è cuntribuiscenu à a so deplezione.

Chì ghjè u rolu di u vortice polare antarticu ?

U vortice polare antarticu hè una grande massa turbulente di bassa pressione è aria assai fridda sopra u Polu Sud. I cambiamenti in stu fenomenu atmosfericu, cum'è a so forza è a temperatura, ponu influenzà a concentrazione di l'ozone è cuntribuiscenu à a persistenza di u burcu di l'ozone.

Chì ghjè u significatu di i risultati di u studiu?

I risultati di u studiu mette in risaltu e sfide putenziali per a ricuperazione di a capa d'ozonu. Indicanu chì, malgradu i sforzi per riduce i sustanzi chimichi chì sguassate l'ozonu, u burcu di l'ozonu Antarticu ùn hà micca mostratu signi significativi di migliuramentu è pò ancu esse peghju. Hè necessariu più ricerca per capisce a dinamica cumplessa chì cuntribuisce à a persistenza di u burato di l'ozone.