In una scuperta maiò, i scientisti anu estrattu RNA da specimens priservati di u tigre di Tasmania, un marsupiale estinti, chì data di u 1891. Questa hè a prima volta chì l'RNA, un materiale geneticu menu stabile chì l'ADN, hè stata recuperata da una spezia estinta. I specimens sò stati guardati in un museu in Stoccolma, Svezia.

A ricuperazione di l'RNA da i specimens di tigre di Tasmania offre una preziosa insight in a biologia è u metabolismu di questi animali estinti. A sequenza di l'RNA furnisce infurmazioni nantu à i cumplementi di geni è l'attività di geni, chì sò essenziali per capiscenu i tratti è e caratteristiche di e spezie estinte.

In precedenza, l'ADN hè stata estratta cù successu da l'organisimi antichi, ma stu studiu dimostra u putenziale di ricuperà l'RNA da spezie estinte. A preservazione di i specimens di tigre di Tasmania, malgradu esse almacenati à a temperatura di l'ambienti in un armariu, sfida l'assunzione chì l'ARN si degrada rapidamente in tali cundizioni. Sta scuperta apre novi pussibulità per studià è ricreà e spezie estinte.

Al di là di u so significatu per capiscenu e spezie estinte, a capacità di ricuperà l'RNA da i virus antichi puderia aiutà à studià e pandemie passate. L'RNA ghjoca un rolu cruciale in a trasmissione di l'infurmazione genetica ricevuta da l'ADN, chì permette a sintesi di proteine ​​​​è regulendu u metabolismu cellulare.

U tigru di Tasmania, cunnisciutu ancu u tilacina, era un predatore apex in tutta l'Australia è l'isule vicine finu à chì l'attività umana l'hà purtatu à l'estinzione. L'arrivu di l'omu in Australia circa 50,000 18 anni fà, seguitu da a culunizazione europea in u 1936u seculu, hà purtatu à a diminuzione di a pupulazione è infine a morte di u tigre di Tasmania. Sò stati dichjarati una minaccia per l'animali, chì si sviluppò in una recompensa nantu à i so capi. L'ultimu tigru di Tasmania cunnisciuta hè mortu in prigionia in u XNUMX.

I sforzi per "de-extinct" certe spezie, cumpresu u tigru di Tasmania, sò stati lanciati da iniziative private. Mentre a ricreazione di spezie estinte da parenti viventi pone sfide, stu studiu mette in risaltu l'impurtanza di più ricerche nantu à a biologia di l'animali estinti.

Fonti:

- Reuters