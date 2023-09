In settembre di u 2023, i scientisti anu ottenutu una grande svolta per estrazione di RNA da un tigre di Tasmania, una criatura estinta. L'RNA estratto era da un specimenu chì hè più di 130 anni è attualmente allughjatu in u Museu Svedese di Storia Naturale. Questa scuperta rivoluzionaria hà furnitu à i genetisti una preziosa insight in quantu funzionò i geni di questu animali estinti. I risultati di stu studiu sò stati publicati in a rivista scientifica Genome Research.

Le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine, était un marsupial carnivore qui parcourait autrefois l'Australie, la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie. A causa esatta di a so estinzione resta scunnisciuta, ma si crede chì a persecuzione umana hà ghjucatu un rolu significativu. L'ultimu thylacine cunnisciutu, chjamatu Benjamin, hè mortu in cattività in u 1936.

Mentre chì l'enfasi primaria di a ricerca ùn era micca nantu à a clonazione di spezie estinte, a capacità di estrazione, analizà è sequenza di l'ARN anticu apre e pussibilità per ricreà e spezie estinte in u futuru. U genetista Emilio Mármol Sánchez, l'autore principale di u studiu, favurisce più ricerche nantu à a biologia di questi animali estinti. In ogni casu, u prucessu di ricreà una spezia estinta per mezu di l'edizione di geni nantu à i parenti di l'animali viventi esistenti hè cumplessu è di tempu.

U prufessore Andrew Pask di l'Università di Melbourne dirige i sforzi per risuscitarà a tilacina. Ellu hà dichjaratu chì a scuperta di RNA in vechji musei è campioni antichi aghjunghje una prufundità significativa à a nostra cunniscenza di a biologia animale estinta. U prucessu di risurrezzione implica l'edità di l'ADN di u parente vivu più vicinu di a spezia estinta, a creazione di embrioni cù i genomi riveduti, è truvà una mamma surrogata adatta per a prole. Mentre chì i genomi di circa 20 spezie estinte sò stati sequenziati, da u 2022, nimu di sti spezie sò stati ricreati cù successu.

A clonazione hè un prucessu simili chì pò esse cunsideratu una volta chì a spezia hè stata risuscitata. Tuttavia, l'attuale focus hè nantu à l'usu di a restaurazione genetica invece di a clonazione. A clonazione implica u trasferimentu di l'ADN da una cellula somatica in una cellula ovu chì hà avutu u so nucleu è l'ADN eliminatu, chì poi si sviluppa in un embriione. L'embriione hè poi impiantatu in una mamma surrogata per cresce in una replica viva di a spezia estinta.

In cunclusioni, l'estrazione successu di RNA da u tigre di Tasmania apre novi strade per a ricerca genetica è a resurrezzione potenziale di spezie estinte. Mentre u prucessu di ricreà una spezia estinta hè cumplessu è sfida, i scientisti spinghjenu i limiti di a cunniscenza in questu campu. U futuru pò tene a pussibilità di vede spezie longu persu marchjà a Terra una volta di più.

