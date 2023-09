I ricercatori Estragnu l'RNA da a Tigre Tasmaniana Estinta

I scientisti anu estrattu RNA da una spezia estinta per a prima volta. U tilacinu, cunnisciutu ancu u tigru di Tasmania, era un marsupiale carnivore chì si sparì in u 1936. Una squadra di circadori di l'Università di Stoccolma è u Centru per a Paleogenetica di Stoccolma hà sappiutu ricuperà l'RNA da un specimenu di tilacina di 130 anni in Stoccolma. Museu di Storia Naturale.

L'RNA (àcitu ribonucleicu) hè una molécula chì ghjoca un rolu cruciale in a sintesi di prutezione è porta materiale geneticu in certi virus. I circadori anu pussutu sequenziari l'ARN da a pelle di u specimenu di thylacine è i tessuti musculi scheletrici. Questa scuperta permette à i scientisti di studià a biologia è u metabolismu di e cellule di tigre di Tasmania prima di a so estinzione.

U thylacine hè statu cacciatu è accusatu per a morte di u bestiame in Tasmania, chì hà purtatu à a so estinzione. A perdita di l'habitat è e malatie introdutte anu cuntribuitu ancu à a so morte. I recenti sforzi di de-extinction da Colossal Biosciences miranu à creà una spezia proxy di u tilacina è riintroducelu in u so habitat originale. Tuttavia, a ricerca di l'RNA realizata da a squadra di l'Università di Stoccolma ùn era micca focu annantu à l'extinction.

A capacità di ricuperà l'RNA da spezie estinte apre pussibulità per più ricerche. I scientisti puderanu ricuperà l'RNA da altri animali estinti è ancu virus antichi tenuti in cullezzione di u museu. Questu puderia furnisce insights in l'evoluzione di i virus è cuntribuiscenu à l'avanzamenti in a tecnulugia di edizione di geni, fertilizazione in vitro è analisi computazionale di dati genetichi.

U studiu di l'ADN anticu hà fattu un prugressu significativu in l'ultimi anni, è a ricuperazione di l'RNA da spezie estinte puderia apre a strada per più scuperte. Cù numerosi criaturi estinti allughjati in musei, l'estrazione di RNA da altre spezie pò diventà prestu una realità.

