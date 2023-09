Decoding the Genetic Secrets of an Extinct Species: RNA Analysis of the Tasmanian Tiger

By

I genetisti anu fattu una scuperta rivoluzionaria isolandu è decodificandu e molécule di RNA da un specimenu di tigre tasmanianu di 130 anni. Questu marca a prima volta chì l'RNA hè stata recuperata da un animali estinti. U materiale geneticu hè statu ottenutu da un specimen in a cullezzione di u Museu Svedese di Storia Naturale. I scuperti, publicati in a rivista scientifica Genome Research, mettenu in luce cumu funzionavanu i geni di u tigre di Tasmania.

U tigru di Tasmania, o thylacine, era un predatore marsupiale chì sparì circa 2,000 XNUMX anni fà, cù l'eccezzioni di una pupulazione in Tasmania chì hè stata cacciata dopu à l'estinzione. L'autore principale di u studiu Emilio Mármol Sánchez hà dichjaratu chì mentre a reintroduzione di a spezia ùn era micca l'ughjettu di a ricerca, una cunniscenza più profonda di a cumpusizioni genetica di u tigre di Tasmania puderia aiutà i sforzi per resuscitare l'animali.

Andrew Pask, chì dirige u Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, hà descrittu u studiu cum'è rivoluzionariu, postu chì dimostra chì l'RNA pò esse estratto da vechji musei è antichi campioni. Sta scuperta aumenterà a comprensione di i scientisti di a biologia di l'animali estinti è migliurà a ricustruzzione di i genomi estinti.

A cuntrariu di l'ADN, l'RNA hè una copia tempuranea di una sezione di DNA è hè più fragile, si rompe rapidamente. In u passatu, era cridutu chì l'RNA ùn hà micca sopra à u tempu. Tuttavia, in u 2019, i circadori anu sequenziatu l'ARN da a pelle di un lupu di 14,300 XNUMX anni cunservatu in permafrost. U studiu attuale stabilisce ancu a fattibilità di ricuperà l'RNA da l'animali estinti, cù sforzi futuri destinati à ricuperà l'RNA da e spezie chì sò sparite assai prima, cum'è u mammut lanu.

A squadra di ricerca hà sequenziatu cù successu l'ARN da a pelle di u tigre di Tasmania è i tessuti di i musculi scheletrici, identificendu geni specifichi di thylacine. Questa informazione forma u transcriptome di l'animali, analogu à u genomu guardatu in DNA. A capiscitura di l'RNA permette à i scientisti di acquistà una cunniscenza più cumpleta di a biologia di l'animali. Mármol Sánchez usa l'analogia di una cità induve ogni ristorante hà accessu à un libru di ricetta gigante (DNA), ma hè RNA chì permette à ogni ristorante di creà platti distinti. Analizendu l'RNA, i scientifichi ponu scopre a biologia intricata è u metabolismu in e cellule.

Questa avanzata in a decodificazione di i sicreti genetichi di una spezia estinta apre novi pussibulità per studià l'ADN anticu è capisce u funziunamentu intricatu di e criature perse longu.

