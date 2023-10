L'Astronomi scopre una putenza di energia da a prufundità di l'Universu

By

L'astrònomi anu rilevatu una splutazione di radiu veloce, u più distante di u so tipu mai vistu, chì hà viaghjatu ottu miliardi d'anni per ghjunghje à a Terra. Sti sbattimenti d'energia intensa, chì duranu solu millisecondi, anu origini chì ùn sò micca capite. L'esplosione di novu scupertu pare chì vene da un picculu gruppu di galassie chì si fusionanu, chì dà sustegnu à e teorie attuali nantu à a so fonte. Tuttavia, l'intensità di l'esplosione sfida a capiscitura di i scientisti di cumu sò emessi.

I ricercatori credenu chì e splutazioni di radiu veloci puderanu furnisce insights preziosi nantu à i misteri di l'universu. Studiendu sti sbattimenti, i scientisti speranu di determinà a quantità di materia, o "materia normale", chì esiste in l'universu. Attualmente, i tentativi di misurà sta materia sfuggente anu datu risultati cunflitti. Hè cresce chì sta materia pò esse ammucciata in u spaziu trà e galaxie, ma hè troppu calda è diffusa per esse rilevata cù metudi cunvinziunali. E raffiche di radiu veloci, invece, ponu sente stu materiale ionizatu è furnisce un mezzu di misurà.

A scuperta di sta putenza putente hè stata fatta cù un telescopiu in Giappone. Telescopi supplementari sò stati utilizati per verificà a ricerca è raccoglie più infurmazione nantu à questu. I risultati di u studiu sò stati publicati in a rivista Science.

Mentre chì a causa di e sfondate di radiu veloci resta scunnisciuta, i scientisti speranu chì a ricerca futura mette in luce e so origini è aiuta à svelà i misteri di l'universu.

- "Una putenza di luce creata in a prufundità di l'universu" - The Independent