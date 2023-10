U più putente è distante più veloce di a radio Burst mai rilevata

I scientisti anu scupertu pocu tempu una putenza d'energia, cunnisciuta cum'è un burst radio rapidu (FRB), urigginatu da a prufundità di l'universu. Stu burst particulari ùn hè micca solu u più distante di u so tipu mai vistu, ma hè ancu incredibilmente putente. Pigliò circa ottu miliardi d'anni per chì l'esplosione viaghja à a Terra. In menu di un secondu, hà liberatu a listessa quantità di energia chì u Sun emette in più di 30 anni.

E splutazioni di radiu veloci sò intense raffiche d'energia chì si trovanu in u spaziu, è a so origine esatta hè sempre scunnisciuta. Alcune spiegazioni anu include tecnulugia extraterrestriali o stelle di neutroni. Tuttavia, sta scuperta di novu scuperta pare chì vene da un picculu gruppu di galaxie fusione, chì si allinea cù e teorie attuali chì circundanu e so fonti. A notevole intensità di u burst pone una sfida à a nostra comprensione attuale di cumu sò emessi.

L'abilità di detectà è studià raffiche di radiu veloci hà un grande potenziale per risponde à e dumande fundamentali nantu à u cosmo. Queste scoppi puderanu aiutà à determinà u pesu propiu di l'universu, una inchiesta perplessa chì hà pruduttu risultati inconcludenti finu à avà. I circadori credi chì a materia mancante in l'universu, chì cuntene più di a mità di ciò chì duverebbe esse, pò esse ammucciatu in u spaziu trà e galaxie. Sentendu u materiale ionizatu, i bursts radiu veloci offrenu insights in a quantità di materia presente in e regioni intergalattiche.

L'esplosione recente hè stata inizialmente maculata cù un telescopiu in Giappone è dopu esaminatu in dettagliu cù altri telescopi. L'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) hà permessu à i scientisti di identificà a fonte di l'esplosione. Ulteriori investigazioni utilizendu u Very Large Telescope (VLT) di l'Osservatorio Europeu Meridionale (ESO) in Cile hà revelatu chì a galassia fonte hè più vechja è più distante di qualsiasi altra fonte FRB scuperta finu à a data, probabilmente situata in un picculu gruppu di galassie fusione.

Questa scuperta rivoluzionaria hè documentata in u documentu intitulatu "Una splutazioni radio luminosa veloce chì sonda l'Universu à u redshift 1", publicatu in a rivista Science.

Fonti: Scienza, Swinburne University of Technology