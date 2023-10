I scientisti prupunenu fonti di luce super-brillanti alimentati da Quasiparticule

I scientisti di l'Institutu Superior Técnico (IST) in Portugallu, l'Università di Rochester, l'Università di California, Los Angeles, è u Laboratoire d'Optique Appliquée in Francia anu publicatu un studiu in Nature Photonics chì prupone l'usu di quasiparticule per creà super-brillanti. fonti di luce. Sti quasi-particuli, furmati da u muvimentu sincronizatu di parechji elettroni, anu pruprietà uniche chì li permettenu di viaghjà à ogni velocità, ancu più veloce di a luce, è resistenu à e forze intense.

Quasiparticuli anu a capacità di trasfurmà in modi chì ùn anu micca permessu da e lege di a fisica chì guvernanu particeddi individuali. I circadori anu realizatu simulazioni di computer avanzati nantu à i supercomputer per studià e proprietà di quasiparticles in plasmas. Anu scupertu appiicazioni promettenti per fonti di luce basati in quasiparticule, cumprese l'imaghjini non distruttivi per a scansione di virus, capiscenu i prucessi biològichi, a fabricazione di chip di computer, è l'esplorazione di u cumpurtamentu di a materia in i corpi celesti.

I surghjenti di luce pruposti basati in quasi particelle anu parechji vantaghji annantu à e forme esistenti, cum'è i laser elettroni gratuiti. I fonti basati in Quasiparticle sò assai più chjuchi è più pratichi per i laboratorii, ospedali è imprese. Cù una distanza minima per viaghjà, i quasi-particuli puderanu pruduce una luce incredibilmente luminosa, putenziale purtendu à avanzamenti scientifichi è tecnologichi significativi.

Sta ricerca apre novi pussibulità per u campu di a fisica di a radiazione è puderia rivoluzionari e fonti di luce, permettendu una larga gamma di applicazioni in diversi campi scientifichi è tecnologichi.

Fonte: Università di Rochester