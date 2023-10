Chì succederà à u nostru sole quandu mori ?

I scientisti anu studiatu u destinu di u nostru Sun, circannu di determinà ciò chì serà in i so stadi finali. Studi recenti suggerenu chì u risultatu più prubabile per u Sole hè chì diventerà una nebulosa planetaria, una bolla luminosa di gasu è polvera còsmica. Il s'agit d'un renversement des théories précédentes qui proposaient un résultat différent.

U Sun hà attualmente circa 4.6 miliardi d'anni è hè previstu di ghjunghje à a fine di a so vita in altri 10 miliardi d'anni. In a strada, hà da esse sottumessi à una trasfurmazioni induve diventerà un giant rossu. U nucleu di a stella si riduce, mentre chì i strati esterni si espanderanu, putenzialmente inghiottendu pianeti cum'è a Terra.

Tuttavia, u veru periculu per a vita nantu à a Terra vene da a luminosità crescente di u Sole. Cum'è invechja, u sole diventa più luminoso da circa 10% ogni miliardi d'anni. Stu aumentu graduali di a luminosità eventualmente evaporà i nostri oceani è rende u pianeta inabitabile.

Dopu à a fase di giganti rossi, u Sole si sminuisce per diventà una nana bianca è eventualmente finisce a so vita cum'è una nebulosa planetaria. Questu succede quandu una stella morente ejecta u so involucro di gasu è polvera in u spaziu, palesendu u so core. U core brilla allora per un brevi periodu di circa 10,000 XNUMX anni, creendu a nebulosa planetaria. Queste nebulose ponu esse estremamente brillanti è visibili da grandi distanzi.

U studiu recente da una squadra internaziunale di astrònomu hà utilizatu mudelli di computer per determinà chì u nostru Sun, cum'è a maiò parte di l'altri stelle, diventerà assai prubabilmente una nana bianca è dopu una nebulosa planetaria. Questu risolve u cunflittu longu trà a luminosità osservata è i mudelli teorichi di nebulose planetarie.

Nebulose planetarie sò cumunamenti truvati in tuttu l'universu è sò stati osservati in esempi famosi cum'è a Nebulosa Helix è a Nebulosa Cat's Eye. Sti nebulose sò stati chjamati dopu à i pianeti perchè parevanu simili in l'apparenza attraversu i telescopi in u passatu.

A ricerca furnisce una visione preziosa di u ciculu di vita di e stelle è a nostra cunniscenza di u cosmu. Offre ancu un modu per misurà a prisenza di stelle di diverse età in galaxie distanti. U studiu hè statu publicatu in a rivista Nature Astronomy.

Fonti:

- Studiu publicatu in Nature Astronomy