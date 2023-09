I scientisti predicanu un futuru supercontinente, ma a Nova Zelanda ùn serà micca parte di questu

Ricerche recentemente publicate suggerisce chì in 250 milioni d'anni, a terra di a Terra formarà di novu un supercontinente, unendu i sette cuntinenti in una massa massiva di terra. Stu supercontinente hè previstu per esse centratu intornu à l'Africa muderna, cù l'Australia sfondate in l'Asia è l'Africa collidendu cù l'Europa. L'Antartida, l'America di u Nordu è l'America di u Sud si uniscenu dopu à l'altri. In ogni casu, mentre chì queste masse di terra cunvergenu, a Nova Zelanda, cunnisciuta ancu Aotearoa, fermarà fora di a costa di l'Australia.

U muvimentu di e placche tettoniche, cunnisciuta ancu com'è a deriva cuntinentale, hè prevista per unisce i cuntinenti in i prossimi 250 milioni d'anni. L'Australia hè prughjettata di trasfurmà in u nordu in e catene isulane di l'Asia Sudueste in circa 25 milioni d'anni, ma per via di a so pusizioni nantu à a piastra australiana, a Nova Zelanda ùn hè micca prevista di scuntrà l'Australia. Invece, a Nova Zelanda resterà in u viaghju di u pianu australianu versu u nordu.

In u cursu di 75 milioni d'anni, a Nova Zelanda hè prevista per ghjunghje à l'equatori, à u listessu tempu chì l'Africa, l'Asia, l'Australia è l'Europa cunvergenu per furmà u supercontinente. Dopu, a Nova Zelanda seguitarà à u sudu à un ritmu più lento è eventualmente finisce trà 20 è 30 gradi di latitudine sottu à l'equatore.

Tuttavia, a vita in u futuru New Zealand hè prevista per esse luntanu da piacevule. A prisenza di u supercontinente à punente farà chì l'Isule di u Nordu è u Sudu sia "bagnatu da i mari tropicali caldi", rendendu a Nova Zelanda inabitabile. A furmazione di u supercontinente hè previstu di liberà i gasi di serra, cumpresu l'anidride carbonica, da l'attività vulcanica, chì porta à un aumentu significativu di a temperatura glubale.

Sicondu un mudellu di computer, l'atmosfera puderia cuntene quasi 50% più di diossidu di carbonu in 250 milioni d'anni paragunatu à oghje. A cumminazzioni di l'aumentu di i gasi di serra, l'energia solare elevata è l'absenza di mari rinfrescanti faria u supercontinente inospitale per a maiò parte di e forme di vita. Quasi a mità di a massa di a terra diventerà desertu, cù temperature chì superanu i 40 gradi Celsius in parechji spazii.

Mentre chì stu scenariu futuru pare distante, mette in risaltu l'impurtanza di l'azzione climatica per mantene u pianeta in una cundizione più fresca è abitabile. A ricerca serve cum'è un ricordu chì mantene un clima ospitale hè cruciale per a sopravvivenza è u benessere di e generazioni prisenti è future.

Definizione:

- Supercontinente: Una grande massa di terra chì hè custituita da parechji cuntinenti uniti.

- Movimentu tettonicu / deriva cuntinentale: U muvimentu graduale è scontru di e placche tettoniche di a Terra.

– Gas di serra : Un gasu chì cuntribuisce à l’effettu serra assorbendu a radiazione infrarossa, facendu cresce a temperatura di a Terra.

– Mantu : Una strata sottu à a crosta di a Terra chì scorri pianu pianu per via di u calore di u pianeta.

