I scientisti di l'Osservatoriu Naziunale d'Atene (NOA) dumandanu u sustegnu publicu per oppone à una decisione recente di u guvernu chì puderia compromette l'autonomia è l'indipendenza di l'istituzione. A decisione implica u trasferimentu di a vigilanza di u NOA à u Ministeru di a Crisa Climatica è a Proteczione Civile, una mossa chì hà suscitatu preoccupazioni trà a cumunità scientifica.

Attualmente operanu sottu à a cumpitenza di u Segretariatu Generale di Ricerca è Innuvazione (GSRI), u NOA, cù altre agenzie di ricerca indipendenti, crede chì appartene à u Ministeru di u Sviluppu. L'argumentu primariu contr'à u trasferimentu si trova in u fattu chì solu una frazzioni di i circadori di NOA pussede l'expertise necessaria per cuntribuisce à a missione di prutezzione civile.

A mossa pianificata, presentata in un prughjettu di legge per esse presentatu à u votu parlamentariu prestu, hà attiratu critichi ancu da u Cunsigliu di i Presidenti di i Centri di Ricerca è di l'Agenzie Tecnologiche. Questa voce cullettiva si oppone à l'"amputazione" di u NOA da a reta naziunale di l'agenzii di ricerca, esprimendu preoccupazioni chì sta decisione hà da ostaculi è disturbà a so funziunalità generale.

Sicondu a petizione NOA, stu cambiamentu mette in periculu u prugressu di a ricerca in Grecia, mette in periculu e prospettive di l'istituzione di assicurà un finanziamentu di ricerca competitiva è di ottene l'eccellenza scientifica. Mostra ancu una mancanza di capiscitura è ricunniscenza per i requisiti operativi è gestionali specifichi di a supervisione di un centru di ricerca. A cumpetenza necessaria per a gestione di tali materie hè cunsulidata in u GSRI, l'unicu organu di tutela dedicatu à questu compitu.

Stabbilita in u 1842, u NOA hà a distinzione di esse a prima istituzione di ricerca di a Grecia stabilita dopu avè acquistatu l'indipendenza da u regnu ottomanu. Cumpostu da l'Istitutu per l'Astronomia, l'Astrofisica, l'Applicazioni Spaziali è a Rilevazione Remota (IAASARS), l'Istitutu per a Ricerca Ambientale è u Sviluppu Sostenibile (IERSD), è l'Istitutu Geodinamicu (GI), chì hè specializatu in a fisica interna di a Terra è u monitoraghju di a deformazione di a superficia, u NOA hà ghjucatu un rolu pivotale in l'avanzamentu di l'esplorazione è a cunniscenza scientifica.

FAQ

Perchè u NOA hè oppostu à u trasferimentu di a vigilazione?

U NOA s'oppone à u trasferimentu di supervisione à u Ministeru di a Crisa Climatica è a Proteczione Civile perchè crede chì solu una piccula parte di i so circadori pussede l'expertise pertinente à a prutezzione civile. Argumentanu chì u Secretariatu Generale di Ricerca è Innuvazione (GSRI) di u Ministeru di u Sviluppu hè megliu adattatu per surveglià e so operazioni.

Quale altru s'oppone à a decisione di u guvernu ?

U Cunsigliu di Presidenti di Centri di Ricerca è Agenzie Tecnologiche hè ancu contru à u trasferimentu previstu. Afirmanu chì l'eliminazione di u NOA da a reta naziunale di l'agenzii di ricerca disturbanu significativamente u so funziunamentu è impediscenu a so capacità di realizà un travagliu scientificu impurtante.

Chì impattu puderia avè sta decisione nantu à a ricerca in Grecia ?

A petizione NOA suggerisce chì sta decisione pone una minaccia per l'avanzamentu di a ricerca in Grecia in generale. Argumenta chì a mossa puderia impedisce a capacità di u NOA per assicurà un finanziamentu di a ricerca competitiva è ottene l'eccellenza scientifica, mettendu cusì in periculu a so trajectoria di crescita è prugressu.

Chì ghjè a storia di u NOA?

Stabbilita in u 1842 dopu chì a Grecia hà guadagnatu l'indipendenza da u regnu ottomanu, u NOA hà a distinzione di esse a prima istituzione di ricerca di u paese. Duranti l'anni, hà cuntribuitu significativamente à i campi di l'astronomia, l'astrofisica, a ricerca ambientale è a geodinamica.