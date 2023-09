I scientisti osservanu l'excitons stabili di Hubbard in Mott Insulator

Una squadra di scientisti di l'Istitutu di Tecnulugia di California, guidata da u duttore David Hsieh, hà fattu una scuperta rivoluzionaria in u campu di a fisica di a materia condensata. Hanu osservatu evidenza di eccitoni Hubbard stabili in un isolante Mott antiferromagneticu foto-dopatu. Questa scuperta eccitante, publicata in Nature Physics, offre novi insights in u cumpurtamentu di l'excitons in materiali chì sfidanu e regule convenzionali di u cumpurtamentu di l'elettroni.

L'excitons sò particeddi cumposti chì emergenu quandu un elettrone è un burato interagiscenu per e forze elettrostatiche. Sò tipicamenti truvati in materiali semiconduttori è sò stati ben studiati. Tuttavia, u so cumpurtamentu cambia quandu entremu in u regnu di l'insulatori Mott. L'insulators Mott sò materiali chì furzanu l'elettroni in siti di lattice specifichi per via di forte interazzione Coulombic, creanu un bandgap distintu. In l'insulatori Mott, l'exciton Hubbard, una nova quasiparticle, pò emerge. L'esistenza di eccitoni Hubbard stabili cum'è quasiparticuli hè statu longu teorizata ma ferma una quistione aperta.

U duttore Hsieh è a so squadra sò stati motivati ​​​​à studià sti sistemi per via di u so interessu in i materiali cù l'elettroni forte interazzione. L'insulatori Mott, cù u so bandgap unicu è l'ordine antiferromagneticu, furnianu un ambiente ideale per investigà l'excitons Hubbard. L'interazzione antiferromagnetica si verificanu quandu i spin di l'elettroni vicini si allineanu in direzzione opposta, risultatu in un ordine magneticu in u materiale.

A rilevazione è a capiscitura di l'excitons Hubbard hè una sfida per via di l'interazzione cumplessa di l'interazzioni elettroniche, l'ordine antiferromagneticu è a natura di corta vita di questi excitons. Tuttavia, a squadra hà sviluppatu una cunfigurazione sperimentale utilizendu l'insulatore Mott Sr2IrO4 è a spettroscopia di terahertz per catturà a risposta transitoria di u materiale in tempu reale. I risultati anu dimustratu una impronta digitale distintiva chì cunfirmava l'esistenza di un fluidu excitonicu Hubbard in Sr2IrO4.

A scuperta di eccitoni Hubbard stabili in l'insulatori Mott hà apertu novi pussibulità sia per l'intelligenza fundamentale sia per l'applicazioni pratiche. A ricerca futura puderia fucalizza nantu à capiscenu i miccanismi di ubligatoriu di l'excitons Hubbard, e so interazzione cù diversi stati magnetichi, è e so putenziali applicazioni tecnologiche. Stu studiu rivoluzionariu marca un avanzu significativu in a nostra cunniscenza di l'excitons è u so cumpurtamentu in materiali cumplessi.

Fonti:

- Articulu originale: Fisica di a natura (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)