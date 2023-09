Clogs in Sistemi di Recuperazione di l'Acqua nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale

Clogs in sistemi di ricuperazione di l'acqua nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) anu causatu i tubi per esse mandati à a Terra per a pulizia è a rinnuvazione. A causa di sti clogs hè a prisenza di biofilms, chì sò cresciti microbiani o fungi chì si attaccanu à l'altri è superfici. Questi biofilms ponu obstruisce i filtri in i sistemi di trasfurmazioni di l'acqua è compromette l'integrità di l'equipaggiu. Questu pone un prublema significativu per l'agenzii spaziali postu chì pò esse costu per rimpiazzà i materiali affettati.

A prevenzione di a crescita di i biofilms hè particularmente cruciale per e missioni spaziali à longa distanza in lochi cum'è a luna o Marte, induve vultà à a Terra per riparazioni o trattamentu di astronauti malati ùn hè micca fattibile. Per affruntà stu prublema, circadori di l'Università di Colorado, MIT è NASA Ames Research Center anu collaboratu à un studiu. Hanu esaminatu campioni da l'ISS utilizendu un tipu specificu di battìri cunnisciuti per a so capacità di furmà biofilms.

I scientisti anu ancu cullaburatu cù LiquiGlide, una cumpagnia specializata in a riduzione di l'attrito trà i solidi è i liquidi. U studiu hà truvatu chì a superficia di rivestimentu cù una fina capa di acidi nucleici puderia impedisce a crescita bacteriana nantu à i campioni esposti à l'ISS. Questi acidi pussede una ligera carica elettrica negativa chì impedisce à i microbi di attaccà à a superficia.

I circadori anu ancu impiegatu una barriera fisica in forma di nanograss incisu nantu à e superfici di prova. Questu hà creatu una superficia slippery chì i biofilms luttò per aderisce. Quandu u metudu di rivestimentu di superfici cù l'acidi nucleici hè statu appiicatu, i campioni terrestri dimustranu una riduzzione in a furmazione microbica di circa 74 per centu, mentre chì i campioni di l'estazione spaziale mostranu una riduzzione più sustanziale di circa 86 per centu.

Tuttavia, a squadra ricumanda di fà teste di più longa durata in missioni future per determinà se u metudu pò mantene a so efficacità. L'analisi cuntinuu, piuttostu cà di confià in e misurazioni di u puntu finale, hè ancu cunsigliatu. Affrontendu l'accumulazione di biofilm, l'agenzii spaziali ponu prevene i danni à l'equipaggiu è assicurà a salute è a sicurità di l'astronauti durante e missioni spaziali.

Fonte: L'articulu originale ùn furnisce micca un URL di fonte specifica.