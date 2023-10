Una stella esplodente catturata da u telescopiu spaziale James Webb di a NASA puderia risolve u più grande misteru di l'Universu

I circadori sò stati affruntati cù a "tensione Hubble", una discrepanza chì si sviluppa quandu si misura l'espansione di l'universu cù dui metudi diffirenti. U primu metudu implica a misurazione di a radiazione di u fondu di microondas (CMB), chì hè l'energia residuale da u Big Bang. U sicondu metudu hè basatu annantu à a custante Hubble, chì determina a velocità à quale galaxie è supernova si alluntananu da a Terra. A custante Hubble rende constantemente valori più altu cumparatu cù e misurazioni CMB, creendu un cunflittu senza risolve.

In una scuperta, u telescopiu spaziale James Webb (JWST) di a NASA hà catturatu una maghjina di una supernova di tipu 1a chjamata SN H0pe, offrendu novi intuizioni per risolve a tensione Hubble. L'imaghjina revela a stella chì esplode cum'è una striscia di luce aranciu, un risultatu di lenti gravitazionali. A lente gravitazionale si trova quandu a luce passa per u spaziu deformata da l'intensa forza gravitazionale di un oggettu astronomicu.

L'effettu di lensing agisce cum'è una lente d'ingrandimentu, chì permette à l'astrònomu di guardà più in u spaziu in u spaziu chì mai. Ancu se l'arcu di luce pare esse trè stelle separati, hè in realtà a stessa supernova duplicata duie volte per via di a lente gravitazionale causata da una galassia in primu pianu, situata à 4.5 miliardi d'anni luce di distanza da a Terra.

L'astrofisici chì analizzanu i dati anu truvatu chì a luce da a supernova lenti hè 16 miliardi di anni luce distanti da a Terra. Questa antica supernova di tipu 1a offre una opportunità unica per risolve u prublema di tensione Hubble.

Studiendu sta supernova, i circadori ponu acquistà insights preziosi nantu à i meccanismi daretu à l'espansione di l'universu è potenzialmente cuncilià a disparità trà e misure custanti CMB è Hubble. Cù l'aiutu di u telescopiu spaziale James Webb, i scientisti sò un passu più vicinu à svelà unu di i misteri più perplessi di l'universu.

