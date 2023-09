I ricercatori in Cina anu ottinutu un passu impurtante in u campu di u trasplante d'urgani cù u successu di crescita di i reni in prima fase cumpresi soprattuttu di cellule umane in i porchi. Questa scuperta ci porta un passu più vicinu à pudè pruduce organi in animali chì ponu eventualmente esse trasplantati in l'omu. U trasplante di reni hè particularmente in dumanda, cù quasi 89,000 XNUMX americani attualmente in a lista d'attesa per un rino.

Sicondu Mary Garry, un prufissore di medicina in l'Università di Minnesota, esse capace di generà organi umani in i porchi puderia avè un impattu significativu à riduce u numeru di pazienti in a lista d'attesa di trasplante in u mondu sanu. Mentre chì u cuncettu di creà chimeras animali-umani hè statu esploratu per decennii, stu studiu rapprisenta un avanzamentu notevuli in questu campu.

A squadra di scientisti di l'Istituti di Biomedicina è Salute di Guangzhou hà injectatu più di 1,800 28 embrioni di porcu cù cellule staminali umane è li trasfirìu in u ventre di i porchi. L'embrioni chimerichi sò stati permessi di sviluppà finu à 65 ghjorni prima chì i gravidenza sò stati firmati per più esaminazioni. I circadori anu cullucatu cinque embrioni, tutti chì cuntenenu reni chì crescenu nurmale è custituiti finu à u XNUMX% di cellule umane.

I tentativi precedenti di integrazione di e cellule umane è di porcu avianu affruntatu sfide, postu chì e cellule di porcu tendevanu à superà è causanu a morte di e cellule umane. In ogni casu, i circadori in stu studiu anu utilizatu un strumentu di editazione di geni chjamatu Crispr per disattivà dui geni rispunsevuli di u sviluppu di i reni di porcu. Questu hà creatu un microambientu induve i reni umanizati puderanu prosperà. Trasformendu e cellule umane normali in cellule staminali pluripotenti è aumentendu e so chances d'integrazione cù e cellule di porcu, l'embrioni sò stati sviluppati cù successu.

Mentre chì i reni in stu studiu mostravanu strutture caratteristiche di u sviluppu normale di i rini, ùn hè micca sicuru d'avè cuntinuatu à sviluppà in organi cumplettamente funzionanti. Inoltre, sò stati suscitati preoccupazioni annantu à u putenziale di cancru per via di l'editazione di geni di e cellule umane. Pruvazioni estensive in animali seranu necessarie per assicurà a sicurità di l'organi cultivati ​​cù sti tecniche.

Malgradu i sfidi, i scientisti implicati in stu studiu credenu chì i porchi sò animali donatori ideali per via di e so similitudini anatomiche è di grandezza d'urgani cù l'omu. Cù u tempu d'aspittà mediu per un trasplante di rene hè di trè à cinque anni, a dumanda di organi trasplantabili supera di granu l'offerta. Questa ricerca rivoluzionaria porta a speranza per pudè superà sta crisa di carenza di organi in u futuru.

