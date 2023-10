By

Onde sismiche attivate da un impattu di meteorite in Marte anu revelatu rivelazioni intriganti nantu à l'internu prufondu di u pianeta. Queste scuperte rivoluzionarie sfidanu supposizioni di longa durata è furnisce à i scientisti cunniscenze preziose nantu à l'anatomia di u nostru pianeta vicinu.

I dati sismici raccolti da l'atterrissimu InSight di a NASA illuminanu a prisenza di una strata prima scuperta di roccia fusa chì circundava u core metallicu liquidu di Marte. Stu cumpunente più internu hè avà capitu chì hè più chjucu è più densu di ciò chì si pensava prima, signalendu un cambiamentu significativu in a nostra cunniscenza di a struttura interna di Marte.

Quandu l'onde sismiche viaghjanu attraversu diversi materiali in un pianeta, cumprese quelli generati da l'impatti di meteorite, a so velocità è a forma cambianu. I dati acquistati da l'instrumentu sismometru di InSight anu permessu à i scientisti di ottene una stampa più chjara di a cumpusizioni interna di Marte.

U 18 settembre 2021, l'impattu di una meteorite in Tempe Terra, una regione di l'altura di Marte, hà provocatu un terremotu di magnitude 4.2 è hà lasciatu un cratere di circa 425 piedi (130 metri) di larghezza. Curiosamente, questu impattu hè accadutu in u latu oppostu di Mars da u locu di InSight in Elysium Planitia, una regione di pianura.

L'onda sismica generata da questu avvenimentu hà penetratu l'internu prufondu di u pianeta, cumpresu u core, offrendu una visione senza precedente. Prima di sta scuperta, i scientisti puderanu osservà solu riflessioni da a cima di u core di Marte, micca l'onda sismica chì l'attraversava.

Analizendu u cumpurtamentu di queste onde, i circadori anu identificatu a prisenza di una strata di silicate fusa, circa 90 miles (150 km) di spessore, circundante u core. Questa regione fusa, situata in u mantellu, a parte interna di u pianeta, era scunnisciutu prima.

Inoltre, i circadori anu calculatu una nova dimensione per u core di Mars, stimanu u so diametru à circa 2,080 miglia (3,350 km), circa 30% più chjucu cà l'estimazioni precedenti. Anu ancu trovu chì u mantellu, chì si trova trà a crosta esterna è u core di u pianeta, si estende à circa 1,055 miles (1,700 km) sottu à a superficia.

A cuntrariu di a Terra, Mars pussede una strata completamente o parzialmente fusa intornu à u so core. Un studiu indica a prisenza di una strata cumpletamente fusa, mentre chì l'altru suggerisce chì hè parzialmente fondu à a cima. A strata fusa è parzialmente fusa hè custituita principalmente di silicati arricchiti in ferru è elementi chì producenu calore radiuattivu, distinti da u mantellu solidu sopra.

Ulteriori studii revelanu chì u core di Mars hè principalmente cumpostu di ferru è nichel, cù elementi più ligeri cum'è sulphur, ossigenu, carbonu è idrogenu. Questi elementi più ligeri custituiscenu circa 9-15% di a cumpusizioni di u core per u pesu, chì hè più bassu di ciò chì si crede, ma paragunabili à u core di a Terra.

Questa ricerca rivoluzionaria sfida a nostra comprensione di a struttura interna di Marte è mette in risaltu a cumplessità di i pianeti cum'è sistemi diversi. Mars, cun un diametru di circa 4,220 miles (6,791 km) paragunatu à i 7,926 miles (12,755 km) di a Terra, cuntinueghja à captivare i scientisti è l'astrònomu.

Q: Chì anu revelatu l'onda sismica da l'impattu di u meteorite in Marte ?

A: L'onda sismica hà scupertu una strata prima scunnisciuta di roccia fusa chì circundava u core metallicu liquidu di Marte.

Q: Cumu i scientisti anu riunitu i dati sismichi?

A: I dati sò stati raccolti da u lander InSight di a NASA, chì hà un strumentu sismometru.

Q: Induve hè accadutu l'impattu di u meteorite?

A: L'impattu di a meteorite hè accadutu in a regione Tempe Terra di Mars.

Q: Cumu l'internu di Mars difiere da a Terra?

A: Marte hà una strata fusa o parzialmente fusa intornu à u so core, mentre chì a Terra ùn hà micca.