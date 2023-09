A squadra internaziunale cumpleta a sequenza di u cromosoma Y, rivelanu novi geni codificatori di proteine

Un squadra internaziunale di circadori hà finitu cù successu a sequenza di u cromusomu Y, u cromusomu sessuale maschile. A ricerca rivoluzionaria hà ancu purtatu à a scuperta di 41 geni supplementari chì codificanu a proteina, aprendu novi strade per più ricerche in u risicu di malatia è a biologia umana.

Finu à pocu tempu, una parte significativa di u cromusomu Y mancava da u genoma di riferimentu, chì presenta una sfida per i circadori. Tuttavia, l'avanzamenti in a tecnulugia è l'algoritmi di bioinformatica anu permessu à a squadra di superà stu ostaculu è sequenza cumplettamente u cromusomu sessuale maschile.

A sequenza di u cromusomu Y hà aghjustatu 30 milioni di basi novi à a riferenza di u genoma umanu. Inoltre, hà revelatu 41 geni codificatori di proteini precedentemente scunnisciuti. Questa sequenza cumpleta di u cromusomu Y furnisce una risorsa preziosa per studià e variazioni genetiche chì ponu impactà e caratteristiche umane è e malatie.

A struttura di u cromusomu Y, chì era statu elusive per decennii, hè avà megliu capitu. A sequenza hà furnitu un schema di cablaggio di i switch genetichi chì sò attivati ​​da u cromusomu Y, assai di quali sò critichi per u sviluppu masculinu. I scientisti ponu avà aduprà sta mappa per sfondà in i cuntributi genetichi à a ripruduzzione è altri tratti specifichi maschili.

U prucessu di sequenza era particularmente sfida per i mudelli molecolari ripetitivi è e sequenze palindromiche truvate in u cromusomu Y. Tuttavia, u novu metudu di sequencing hà permessu à i circadori di identificà è di capiscenu sti sequenzi cumplessi, chì furnisce una vista più cumpleta di u cromusomu sessuale maschile.

A sequenza cumpleta di u cromusomu Y hè stata fatta pussibule da i sforzi di cullaburazione di più di 100 circadori di u mondu. A ricerca hè stata guidata da l'Istitutu Naziunale di Ricerca di u Genoma Umanu è u cunsorziu Telomere-to-Telomere.

Stu successu significativu avanzarà assai a nostra cunniscenza di a biologia umana è pò cuntribuisce à i sviluppi in a ricerca di u cancer. Inoltre, a variabilità osservata in u cromusomu Y trà l'individui pò avà esse più esplorata, putenzialmente purtendu à una megliu comprensione di i risichi di malatie.

U cumpletu di a sequenza di u cromusomu Y marca una tappa maiò in a genomica è pone a scena per e scuperte future in u campu. I ricercatori ponu avà cuncepisce esperimenti per pruvà l'impattu è a funzione di parti inesplorate di u cromusomu Y, mettendu in luce u so rolu in a salute umana è u sviluppu.

