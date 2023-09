Un studiu recente hà revelatu chì i vermi parassiti cunnisciuti cum'è lancet liver flukes anu una strategia più sofisticata per infettà e formiche di ciò chì si pensava prima. Questi vermi costringenu e formiche à arrampicà nantu à i fili d'erba è poi ripiglià quandu u clima hè troppu caldu. U scopu di sta manipulazione hè di aumentà e probabilità di e furmicule sò manghjate da animali più grande, chì permettenu à i vermi di cuntinuà u so ciclu di vita.

Le douve du foie de lancette vivent principalement à l'intérieur des vaches ou d'autres ruminants qui passent à l'âge adulte. I vermi depositanu l'ova in l'erba per via di l'excrezione di a vacca, chì sò poi manghjati da lumache. À l'internu di e lumache, i vermi ghjunghjenu à u prossimu stadiu di larva è si riproduce asessualmente. I lumache reagiscenu à l'infestazione formando cisti intornu à i vermi, chì sò eventualmente tossi è ingeriti da e furmicule cù e larva di vermi.

Una volta in una furmica, e larve entranu in u so prossimu stadiu di a vita. A maiò parte migrate à u stomacu di a furmica, ma unu farà u so modu à u cervu è piglià u cuntrollu. A furmica infettata hè allora custretta à cullà à a cima di una lama d'erba è attaccà si, dendu l'opportunità per l'animali più grossi di manghjà a furmica è i vermi. I vermi infine ghjunghjenu à l'età adulta in u so ultimu ospitu, si movenu à u fegatu, alimentanu, s'accoppianu è ponu ova per riavvia u ciculu.

Un squadra di circadori di l'Università di Copenhagen hà decisu di investigà più in più stu prucessu cumplessu. Studianu più di mille formiche infettate in una furesta in Danimarca è truvaru chì a temperatura hà avutu a più grande influenza in u cumpurtamentu di e formiche. E furmicule stavanu nantu à l'erba durante i ghjorni fresche, ma si chjappà in i ghjorni caldi. Questu suggerisce chì i vermi manipulanu e formiche à a notte è in a matina per pusizioni in l'erba quandu l'animali di pasture sò attivi è poi prutegge da u sole durante u ghjornu.

Queste scuperte mette in risaltu a cumplessità di u cumpurtamentu parassitariu è a necessità di più ricerche per capiscenu i meccanismi specifichi utilizati da questi flukes per manipulà u cervellu di e formiche. Mentre chì l'omu pò esse infettatu in ocasioni da u lancet liver flukes, sti infizzioni sò rari è l'omu sò ospiti accidentali.

Fonti: Ecologia di u Cumportamentu