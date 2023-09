Ricerche recenti anu revelatu chì i vermi parassiti, in particulare i flukes di fegato di lancetta, anu a capacità di manipulà e formiche per arrampicà nantu à i fili d'erba è poi cullà torna quandu u clima hè troppu caldu. Questi vermi anu un ciculu di vita cumplessu chì si basa à esse manghjatu da animali più grande per cuntinuà u so ciculu riproduttivu.

Le douves du foie de lancette vivent principalement à l'âge adulte à l'intérieur des vaches ou d'autres ruminants qui passent. Tuttavia, per ghjunghje à u so host finale, passanu per una seria di tappe. L'ova di vermi sò escretati da e vacche è finiscinu in l'erba, induve sò cunsumati da e lumache. À l'internu di e lumache, i vermi righjunghjenu u so stadiu di larva è si riproducenu asessualmente. I lumache rispundenu à l'infestazione furmendu cisti intornu à i vermi, chì sò poi tossi cum'è boli di slime. I furmiculi cunsumanu senza sapè sti boli di slime, cù e larve di vermi.

Una volta à l'internu di a furmica, e larve crescenu è migranu à u stomacu di a furmica, mentre chì una larva viaghja à u cervu di a furmica è piglia u cuntrollu. A formica infettata hè tandu manipulata per cullà à a cima di una lama d'erba è afferrà nantu à questu, facendu un obiettivu faciule per i ruminanti erranti per cunsumà involontariamente a formica è i parassiti. Una volta à l'internu di l'ospiti finali, i vermi ghjunghjenu à l'età adulta, si movenu à u fegatu, alimentanu, s'accoppianu è ponenu ova, ripigliendu u ciculu.

I circadori di u Dipartimentu di Scienze di a pianta è di l'ambiente di l'Università di Copenhagen anu realizatu un studiu per capisce megliu u cumpurtamentu di e formiche infettate. Hanu osservatu più di 1,000 formiche infettate in Forests Bidstrup, Danimarca, per 13 ghjorni non consecutivi. U studiu hà truvatu chì a temperatura hà ghjucatu un rolu significativu in u cumpurtamentu di e formiche. In i ghjorni freschi, i furmiculi stavanu principarmenti nantu à l'erba, mentre chì in i ghjorni più caldi, si arrampianu è ripiglià e so attività normali. Questu suggerisce chì i vermi manipulanu e formiche durante a notte è l'ora di a matina.

U studiu mette in risaltu a cumplessità è a sofisticazione di sti parassiti è quantu pocu sapemu di elli. Ulteriori ricerche sò necessarie per scopre i miccanismi specifichi chì permettenu à i flukes di manipulà u cervellu di a furmica. Mentre chì l'omu pò esse infestatu da questi vermi, l'infizzioni sò rari è l'omu sò ospiti accidentali.

