A scuperta di un anticu fossile di tartaruga marina furnisce una visione di a storia evolutiva

Una scuperta recente da l'Istitutu di Ricerca Tropicale Smithsonian hà fattu luce nantu à a storia evolutiva di e tartarughe marine. Una squadra di scientisti in Panama hà scupertu u più anticu registru fossile di u genus Lepidochelys, chì include spezie cum'è l'Olivier ridley è Kemp's ridley. U fossili, un carapace parzialmente cunservatu, hè statu trovu in a Formazione Chagres di u Miocene Superiore di Panama.

Stu fossili novu scupertu data di circa 6 milioni d'anni à l'Epica di u Miocene Superiore. Duranti stu tempu, u pianeta hà sperimentatu un cambiamentu versu e cundizioni più fresche è più secche, cù l'aumentu di l'accumulazione di ghiaccio in i poli, u nivellu di u mari in calata è a precipitazione ridutta. Studiendu sta tartaruga di mare antica, i scientisti speranu di capisce megliu cumu queste criature si adattavanu à e cundizioni ambientali cambianti.

Unu di i risultati più significativi di sta scuperta hè a prisenza di tracce di DNA in l'osse fossili di a tartaruga di mare. Utilizendu una suluzione cunnisciuta cum'è DAPI, i scientisti anu sappiutu identificà e cellule d'osse cunservate cù caratteristiche simili à u nucleu, chì indicanu l'esistenza di materiale geneticu. Questa scuperta hè particularmente notevule, postu chì a preservazione di l'ADN hè stata rappurtata solu in dui fossili di dinosauri.

L'impurtanza di sti fossili si estende oltre à capiscenu a storia evolutiva di e tartarughe marine. Anu furnisce insights preziosi nantu à a biodiversità di a regione di i Caraibi durante a furmazione di l'Istmu di Panamà. L'istmu siparava i Caraibi da u Pacificu è hà cunnessu l'America di u Nordu è u Sudamerica. Inoltre, i fossili offrenu indizi nantu à a preservazione di i tessuti molli è di a materia viva urigginale pussibule, cum'è e proteine ​​​​è l'ADN. Stu campu emergente di ricerca, cunnisciutu cum'è Paleontologia Molecular, esplora u materiale geneticu anticu cunservatu in i fossili.

A scuperta di stu anticu fossili di tartaruga marina in Panamà mette in risaltu l'inestimabile cuntribuzione di i fossili truvati longu a costa caraibica. Queste scuperte riscrivenu a storia di i vertebrati marini in a regione è approfondisce a nostra cunniscenza di l'evoluzione di a vita in a Terra.

