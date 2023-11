I scientisti anu fattu una scuperta rivoluzionaria nantu à u cunfini di u core-mantu di a Terra, mettendu in luce l'interazzione misteriosa trà i materiali silicati è metalli in cundizioni estremi. Nanzu, pocu era cunnisciutu di a dinamica chimica di sta zona, ma esperimenti recenti anu revelatu un fenomenu fascinante.

Un squadra di circadori di l'Università Statale di Arizona, guidata da i scientisti Dan Shim, Taehyun Kim, è Joseph O'Rourke da a Scola di Esplorazione di a Terra è di u Spaziu, hà realizatu esperimenti à alta temperatura è pressione cù tecniche avanzate à l'Advanced Photon Source of Argonne. National Lab è PETRA III di Deutsches Elektronen-Synchrotron in Germania.

I so esperimenti simulanu e cundizioni estremi chì si trovanu à u cunfini core-mantu è dimustranu chì l'acqua da a superficia di a Terra pò infiltrassi in u pianeta. Quandu l'acqua subdutta righjunghji u cunfini core-mantle, si verifica una reazzione chimica, chì porta à a furmazione di una strata distinta ricca d'idrogenu è siliciu.

Questa nova capa affetta e proprietà di u core esterno, trasfurmendu in una struttura di film. Inoltre, a reazione genera cristalli di silice, chì si alzanu è si integranu in u mantellu, affettendu e cundizioni di temperatura à u cunfini core-mantell.

Queste scuperte sfida a credenza longa chì ci hè un scambiu materiale limitatu trà u mantellu è u core di a Terra. Sembra chì u scambiu di materiale sustinibili si faci per via di l'infiltrazione profonda di l'acqua annantu à miliardi d'anni. L'interazzione trà l'acqua è u siliciu in u core porta à a furmazione di silice, chì mette in risaltu una relazione core-mantu più dinamica.

A scuperta suggerisce ancu un ciculu di l'acqua globale più grande di ciò chì si pensava prima. U core metallicu prufondu è u ciculu di l'acqua di a superficia sò interconnessi per mezu di prucessi geochimichi, chì sò significativamente influenzati da a regione mudificata à u cunfini core-mantu.

Mentre chì più ricerche sò necessarie per capisce cumplettamente l'implicazioni di sta scuperta, furnisce insights preziosi nantu à i prucessi interni di a Terra è allarga a nostra cunniscenza di l'interazzioni cumplessi chì si trovanu in u nostru pianeta.

Fate frequenza:

Q: Chì ghjè u cunfini core-mantu ?

U cunfini core-mantu hè a regione chì separa u core di a Terra, cumpostu principalmente di ferru fusu è nickel, da u mantellu circundante, chì hè custituitu di materiale di roccia solida.

Q: Chì sò l'implicazioni di l'esperimenti recenti?

L'esperimenti revelanu chì l'acqua da a superficia di a Terra pò infiltrate in l'internu prufondu, pruvucannu reazzione chimica è mudificà a cumpusizioni di u cunfini core-mantle. Questu sfida l'ipotesi precedenti nantu à u scambiu materiale limitatu trà u mantellu è u core.

Q: Cumu sta scuperta influenza a nostra cunniscenza di u ciculu di l'acqua di a Terra?

I risultati suggerenu un ciculu di l'acqua globale più estensivu di ciò chì si pensava prima, cù cunnessione profonda trà u core metallicu prufondu è l'acqua à a superficia. A regione alterata à u cunfini core-mantu ghjoca un rolu cruciale in questi prucessi geochimici.

Q: Chì tecniche sò stati utilizati in l'esperimenti?

L'esperimenti anu impiegatu tecnichi di cellula di diamante-incudine di diamanti riscaldati à alta pressione è di pressione in strutture avanzate in i Stati Uniti è in Germania per riplicà e cundizioni estremi à u cunfini di u core-mantu di a Terra.

Q: Induve possu truvà più infurmazione nantu à a ricerca?

A ricerca hè publicata in a rivista Nature Geoscience.