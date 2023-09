U misteru di i diamanti rosati: i scientisti trovanu l'"ingredientu mancante" per a furmazione

I scientisti anu fattu recentemente una scuperta rivoluzionaria in quantu à a furmazione di diamanti rosa, cunnisciuti per a so rarità è a so bellezza squisita. I diamanti rosa sò trà e petre più caru di u mondu è sò longu bramati da i cullezzione è l'amatori di ghjuvelli. A maiò parte di sti gemme rari, più di u 90 per centu, sò state scuperte in a minera Argyle in u remotu nord-ovest di l'Australia, chì hà cessatu di pocu tempu l'operazioni.

A quistione di perchè a minera di Argyle hà pruduttu un numeru cusì elevatu di diamanti rosa hà perplessu i circadori per anni. A cuntrariu di a maiò parte di l'altri mine di diamanti, chì si trovanu à mezu à i cuntinenti, a minera di Argyle hè situata à u latu di unu. In un novu studiu publicatu in a rivista Nature Communications, una squadra di scientisti australiani hà revelatu chì i diamanti rosa sò stati purtati à a superficia di a Terra per via di a rottura di u primu supercontinente circa 1.3 miliardi d'anni fà.

Sicondu l'autore principale di u studiu, Hugo Olierook da l'Università di Curtin in l'Australia Occidentale, dui di i trè ingredienti necessarii per a furmazione di diamanti rosa eranu digià cunnisciuti. U primu ingredientu hè u carbone, chì deve esse situatu in a prufundità di a Terra, almenu 150 chilometri (93 miles) sottu à a superficia. Se u carbone hè più pocu prufondu, si trasforma in grafite, una sustanza assai menu preziosa di i diamanti.

U sicondu ingredientu hè a quantità precisa di pressione necessaria per cambià a chiarezza di i diamanti è dà a so tinta rosa distintiva. Olierook spiega chì l'appiccicazione di pressione troppu pocu risultatu in diamanti chjaru, mentre chì a pressione troppu pruvucaria à turnà marroni. Hè nutate chì una grande parte di diamanti truvati in a minera di Argyle eranu di a varietà marrone menu preziosa.

Questa scuperta recente mette in luce u prucessu di furmazione di diamanti rosa è furnisce una intuizione preziosa per localizà dipositi simili in u globu. Ulteriori ricerche in questu campu puderanu scopre fonti supplementari di queste gemme assai ricercate, offrendu un fornimentu più grande in u mercatu. U studiu rinforza l'allure è l'intriga chì circundanu i diamanti rosa, solidificà a so reputazione cum'è alcune di e petre più preziose è esclusive in u mondu.

Fonti:

- Murray Rayner, A scuperta di diamanti rosa puderia aiutà à truvà novi dipositi, Phys.org

- Traffic Studio #B, I diamanti rosa sò incredibbilmente rari - è cari. I scientisti sanu pensanu ch'elli sanu cumu si sò furmati, Business Insider