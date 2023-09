By

I scientisti anu fattu una scuperta rivoluzionaria chì mette in luce l'urighjini di i diamanti rosa, una di e gemme più caru è ricercate di u mondu. A maiò parte di i diamanti rosa sò stati scuperti in a minera di Argyle, ora chjusa, in u remotu nord-ovest di l'Australia, ma i motivi di l'abbundanza di sti preziosi sò stati un misteru.

In un studiu publicatu in a rivista Nature Communications, una squadra di circadori australiani hà revelatu chì i diamanti rosa sò stati furmati in u risultatu di a rottura di u primu supercontinente circa 1.3 miliardi d'anni fà. Questu avvenimentu hà purtatu i diamanti à a superficia di a Terra, rendenduli accessibili à l'omu.

L'autore principale di u studiu, Hugo Olierook da l'Università di Curtin, spiegò chì a furmazione di diamanti rosa richiede trè ingredienti. U primu hè u carbone, ma micca solu ogni carbone - deve esse in u fondu di a Terra, sottu à 150 km. U sicondu ingredientu hè a quantità ghjusta di pressione per influenzà a chiarezza di i diamanti, turnendu da chjara à rosa. Infine, l'ingredientu mancante hè un avvenimentu vulcanicu chì propulsò i diamanti à a superficia di a Terra.

Utilizendu un laser più sottile di un capeddu umanu, i circadori anu esaminatu i cristalli in un campione di roccia Argyle è determinatu chì i diamanti emergenu 1.3 miliardi d'anni fà, chì hè 100 milioni d'anni più tardi di ciò chì si credeva prima. Questa cronologia s'allinea cù a ruptura di u supercontinente, cunnisciutu cum'è Nuna o Columbia, chì hè accadutu circa 1.8 miliardi d'anni fà.

Duranti stu periodu di scontri terribili, una pressione immensa torce u culore in i diamanti, dendu a so tonalità rosa. Quandu Nuna hà cuminciatu à rompe, hà attivatu a "cicatrice" da questi scontri, chì pruvucarà u magma à sparà à traversu l'antica cicatrice è purtate i diamanti cun ellu.

Ancu se a minera di Argyle hè chjusa, sta nova cunniscenza di u prucessu di furmazione di diamanti rosa puderia aiutà i futuri sforzi per localizà gemme simili. I zoni vicinu à i cuntinenti, cum'è u Canada, a Russia, l'Africa miridiunali è l'Australia, chì sò stati ancu affettati da a ruptura di Nuna, anu u putenziale di diventà novi "paradisi di diamanti rosa".

Mentre chì u valore di i diamanti rosa hè previstu di cuntinuà à aumentà cum'è l'offerta diminuisce, truvà più di sti gemme rari ùn serà micca un compitu faciule o rapidu. Tuttavia, sta scuperta apre a strada per l'esplorazione cuntinua è u potenziale scupertu di diamanti rosa ancu più stupenti.

Fonte: Nature Communications.