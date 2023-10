I ricercatori di l'Università di Plymouth anu fattu una scuperta sorprendente in quantu à u bleaching coralli in l'Oceanu Indianu. Anu trovu evidenza di sbiancante di coralli finu à 90 metri (295 piedi) sottu à a superficia, prufundità chì si pensava prima per esse resistenti à u riscaldamentu di l'oceanu. U studiu, publicatu in Nature Communications, hà revelatu chì finu à u 80 per centu di i scoglii in certi spazii di u fondu marinu sò stati danucati da l'aumentu di a temperatura di l'oceanu.

Tradizionalmente, i coralli più profondi eranu criduti per esse resistenti à u riscaldamentu di l'oceanu perchè l'acque più fresche chì abitanu era pensatu per esse relativamente stabile. Tuttavia, stu studiu hà dimustratu chì questu ùn hè micca u casu, putenzialmente mette i scoglii à prufundità simili in tuttu u mondu in risicu da i cambiamenti climatichi.

U squadra di ricerca hà utilizatu una cumminazione di monitoraghju in situ, robots sottumarini è dati oceanografichi generati da satelliti per studià u fenomenu. Anu scupertu chì ancu quandu a temperatura di a superficia era stabile, una crescita significativa di a temperatura sottu à a superficia affettava i coralli di u mare. Stu sbiancamentu di u mare prufonda hè accadutu ancu quandu i scoglii più bassi ùn mostranu micca segni di danni.

Mentre chì u studiu hà truvatu chì parti di u scogliu s'eranu recuperatu quandu i circadori sò tornati in 2020 è 2022, i risultati sò sempre motivo di preoccupazione. I coralli mesofotichi, truvati trà 100-490 piedi sottu à a superficia, eranu previsti per mitigà u dannu ecologicu causatu da l'imbiancatura di coralli d'acqua bassa per via di u riscaldamentu di l'oceanu. Tuttavia, sti coralli sò avà ancu in risicu.

L'impattu di u cambiamentu climaticu nantu à l'oceanografia di a regione hè amplificatu da i ciculi naturali, cum'è El Nino è u Dipole di l'Oceanu Indianu. I circadori insistenu nantu à a necessità urgente di espansione a nostra cunniscenza di l'impatti di sti cambiamenti nantu à questi ambienti, chì avemu attualmente una cunniscenza limitata.

Fonti:

- Studiu publicatu in Nature Communications

- Squadra di ricerca di l'Università di Plymouth