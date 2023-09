Un novu mètudu di scrittura in acqua scupertu da i fisici tedeschi

I fisici tedeschi anu sviluppatu un metudu unicu per scrive in acqua è altri sustrati fluidi. A maiò parte di i metudi di scrittura cunvinziunali implicanu l'incisione di e linee o u depositu di tinta nantu à sustrati solidi, induve e forze intermoleculari aiutanu e figure scritte à mantene a so forma. Tuttavia, sti metudi ùn sò micca efficaci per superfici immerse in fluidi.

A squadra di ricerca tedesca vulia truvà una manera di "scrivi in ​​un fluidu" senza e limitazioni di un sustrato. Avianu bisognu di un metudu chì puderia contru à a dispersione di e linee tracciate è impiegà una piccula "penna" chì ùn creava micca turbulenza mentre si moveva per mezu di u fluidu.

A so suluzione implicava mette l'inchiostru direttamente in l'acqua è aduprà un microbead fattu di materiale di scambiu di ioni cum'è penna. A piccula perla, chì misura trà 20 à 50 microni di diametru, ùn genera micca vortici. En modifiant le pH local de l'eau, la perle attire des particules d'encre, permettant l'écriture ou le dessin de lettres ou de caractères.

A squadra hà dimustratu cù successu u so metudu in un bagnu d'acqua, pruducia un mudellu di a dimensione di u titulu di un caratteru "I". U so approcciu hè abbastanza flexible per ripruduce ogni tipu di scrittura chì usa linee cuntinue. U metudu puderia possibbilmente permette interruzioni trà lettere separate accendendu è disattivendu u prucessu di scambiu di ioni, è ancu sguassendu o curregge ciò chì hè statu "scrittu".

I circadori suggerenu ancu a pussibilità di utilizà altri tipi di particeddi, cum'è quelli riscaldati da laser o microswimmers orientabili individualmente, per attivà a scrittura parallela di strutture in acqua è generà mudelli cumplessi di densità.

Mentre chì stu travagliu hè sempre in i so tappe preliminari, mostra un potenziale promettente per novi modi di scrive è di disegnu in sustrati fluidi.

Fonte : Small, 2023. DOI : 10.1002/smll.202303741