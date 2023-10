I scientisti entusiasmati per e novi scuperte da a missione OSIRIS-REx di a NASA

U scienziatu planetariu Phil Bland di l'Università di Curtin hè entusiasmu di fà parte di l'incredibile missione OSIRIS-REx di a NASA, chì hà da scopu di cullà è studià campioni da l'asteroide vicinu à a Terra chjamatu Bennu. Bland hà cunsacratu a so carriera à esaminà i meteoriti per acquistà insights preziosi in a storia di l'universu è a furmazione di u nostru sistema sulari. Questa opportunità di studià materiale pristine senza l'atmosfera di a Terra hè una sperienza una volta in a vita per ellu.

A nave spaziale OSIRIS-REx hà cullucatu cù successu una mostra di 250 grammi di roccia è polvera da Bennu dopu avè passatu dui anni à studià u so terrenu. A mostra, chì hè in cundizione pristine, hè stata liberata da a capsula di a nave spaziale è sbarcò in u Desert Utah. Dopu l'esame, i scientisti anu fattu una scuperta inespettata: una mostra supplementu nantu à a tapa di canister. Questa mostra bonus cuntene minerali di argilla idratata è una quantità significativa di carbone, chì furnisce una visione potenziale di l'origine di l'acqua di a Terra è a pussibilità di vita.

Phil Bland hè un membru di un consorziu australianu implicatu in a missione è hà seguitu da vicinu u prugressu è l'analisi. Hà participatu à un video in diretta da u Johnson Space Center di a NASA, osservendu i scientisti chì manipulavanu meticulosamente a piccula quantità di materiale recullatu. Dopu l'estrazione attenta, u pesu è a catalogazione di i campioni, Bland selezziunà personalmente e rocce per più analisi in u so laboratoriu.

Utilizendu tecniche di microscopia avanzata, Bland creà carte d'alta risoluzione di a chimica è a mineralogia di u materiale. Questa analisi hè essenziale per determinà a cumpusizioni è a cumpusizioni isotopica di a mostra. Una volta Bland cumpleta a so analisi, i campioni seranu trasmessi à u prufessore Trevor Ireland à l'Università di Queensland per a geocronologia è l'analisi isotopi di l'ossigenu. Questu aiuterà à determinà l'età è a cumpusizioni chimica di Bennu, chì furnisce infurmazioni impurtanti nantu à a relazione trà Bennu è i meteoriti truvati in a Terra.

A missione OSIRIS-REx hà captu l'eccitazione è a curiosità di scientisti cum'è Bland è l'Irlanda. Aspittàvanu ansiosamente i risultati di a so analisi, chì cuntribuiscenu significativamente à a nostra cunniscenza di l'urighjini di l'universu è a furmazione di u nostru pianeta.

Fonti: u situ web di a missione OSIRIS-REx di a NASA, l'amministratore di a NASA Bill Nelson