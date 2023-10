I scientisti identificanu triggers per i patogeni batterichi, aprendu a porta per novi strategie di trattamentu

Una nova ricerca realizata in l'Università di Nevada, Las Vegas (UNLV) mette in luce i batteri dannosi è cumu attivanu certi geni chì causanu malatie in u corpu umanu. Cumandatu da a microbiologa Helen Wing, una squadra di scientisti interdisciplinarii hà focalizatu a so attenzione nantu à Shigella, un patogenu battìricu mortale chì hè rispunsevule per causà sintomi cum'è crampi addominali, febbre è diarrea. I Centri per u Controlu è a Prevenzione di e Malatie stimanu chì l'infezioni da Shigella causanu 600,000 XNUMX morti in u mondu ogni annu.

Unu di i scuperti chjave fatti da i circadori hè u rolu di una proteina maiò chjamata VirB, chì agisce cum'è un "switch" chì attiva a bacteria per causà malatie in l'omu. A proteina si unisce à l'ADN di Shigella, attivendu a malatia. Tuttavia, u studiu hà truvatu chì interferiscenu cù u prucessu di ubligatoriu di VirB pò impediscenu chì Shigella pruvucarà a malatia.

A ricerca, publicata in a rivista mBio, hà guadagnatu ricunniscenza cum'è "Scelta di l'Editor". Quandu i sustituzzioni sò fatti in a proteina VirB, perde a so capacità di attivà i geni di virulenza in Shigella, rendendu efficacemente a bacteria non-infettiva. Questa scuperta apre a pussibilità di sviluppà trattamenti chì miranu à a proteina VirB per cumbatte l'infezioni Shigella.

A squadra di u laboratoriu di microbiologia di l'UNLV hà u scopu di acquistà una megliu comprensione di queste proteine ​​​​di "switch", chì ponu trasfurmà batteri tipicamente innocu in patogeni aggressivi. L'ultimu scopu hè di scopre metudi per cuntrullà i batteri chì causanu e malatie è potenzialmente sviluppà novi droghe chì miranu à queste proteine.

L'implicazioni di sta ricerca si estendenu oltre Shigella à altri patogeni. I scientisti credenu chì approcci simili puderanu esse applicati à altri batteri clinicamente rilevanti per targeting differente proteini implicati in a virulenza di a malatia. Cumprendu u funziunamentu è l'interazzione di sti proteini, i scientisti speranu di migliurà e strategie di trattamentu è di allevà a carica di e malatie infettive in u mondu sanu.

Una di e molécule chjave implicate in u prucessu di ubligatoriu hè cytidine triphosphate (CTP), chì hè cruciale per a regulazione di VirB. Interferendu cù u ligame CTP, i circadori speranu di sviluppà strategie di trattamentu chì ponu minimizzà l'impattu di i batteri nocivi cum'è Shigella.

Sta ricerca marca un passu impurtante in avanti per scopre i triggers per i patogeni bacteriali è apre a porta à novi strade per u trattamentu è a prevenzione. Per capiscenu i miccanismi chì permettenu à i batteri di causà malatie, i scientisti ponu sviluppà strategie più efficaci per cumbatte sti infizzioni è migliurà a salute globale.

Fonte: Università di Nevada, Las Vegas [Senza URL]