U fracking cù CO2 liquidu pò provocà picculi tremuli, a nova ricerca mostra

Una nova ricerca hà revelatu chì u fracking, sia cunduttu cù diossidu di carbonu liquidu (CO2) o acqua, pò causà picculi tremuli. Stu studiu cunfirma chì i tremuli sò pruduciuti da i stessi prucessi chì puderanu purtà à terrimoti più grande è dannosi.

Fracking, o frattura idraulica, implica l'injecting fluidi sottu à a superficia di a Terra per estrae l'oliu è u gasu naturale. Mentre i metudi tradiziunali di fracking utilizanu l'acqua residuale, sta investigazione particulari cuncintrau nantu à l'usu di CO2 liquidu. Fracking cù CO2 liquidu hà u benefiziu supplementu di sequestrà u carbone, riducendu a so cuntribuzione à a retenzioni di u calore atmosfericu.

E stime suggerenu chì u fracking di diossidu di carbonu hà u putenziale di risparmià quant'è carbone annu cum'è un miliardo di pannelli solari. Questu face una opzione più amichevule per l'ambiente cumparatu à u fracking di l'acqua residuale, postu chì mantene u carbone sottu terra è fora di l'atmosfera.

U studiu, publicatu in a rivista Science, indica chì e scuperte di tremuli risultanti da u fracking di CO2 sò prubabilmente applicabili ancu à u fracking à l'acqua. I dui metudi ponu potenzialmente induce attività sismica.

I sismologi anu discututu prima a fonte di sti tremori, cun alcuni suggerenu ch'elli eranu causati da grandi terremoti chì si sò accaduti luntanu, mentri àutri ipotisanu chì eranu u rumore generatu da l'attività umana. Installendu sismometri intornu à un situ di fracking in Wellington, Kansas, i circadori anu pussutu determinà chì i tremuli eranu veramente ligati à l'iniezioni di fluidu.

U monitoraghju di queste attività hè cruciale per capiscenu a deformazione di e rocce è seguità u muvimentu di fluidi dopu l'iniezione. L'esperimenti di modellazione ponu aiutà à determinà pressioni di iniezione di fluidi sicuri per minimizzà a probabilità di innescà attività sismica dannosa. Tuttavia, a prisenza di difetti scunnisciuti rende sfida à predichendu u risultatu in tutti i casi.

Questa ricerca mette in luce l'impattu potenziale di u fracking nantu à l'attività sismica è enfatizeghja a necessità di un monitoraghju è una regulazione attenta per mitigà i risichi assuciati à u prucessu.

Fonti:

- Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar, è Richard W. Hammack. "I signali di tremore durante l'iniezione di fluidu sò generati da slip di difettu". Scienza.

- UC Riverside. "Fracking pò causà picculi tremuli, indipendentemente da u fluidu utilizatu". ScienceDaily, 4 Aostu 2023.