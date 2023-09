U rolu di a Magnetotail di a Terra in a furmazione di l'acqua nantu à a Luna

By

Un studiu recente hà fattu luce nantu à l'urìgine di l'acqua nantu à a Luna è suggerisce chì l'onda d'elettroni in a magnetotail di a Terra puderia esse rispunsevuli di generà H2O congelatu nantu à a superficia lunare. Mentre chì a prisenza di ghjacciu nantu à a Luna hè cunnisciuta dapoi qualchì tempu, a fonte di sta acqua hè stata un misteru.

A ricerca, guidata da Shai Li di l'Università di Hawaii, cunnetta a prisenza di l'acqua nantu à a Luna à a regione intornu à a Terra cunnisciuta cum'è magnetosfera. A magnetosfera agisce cum'è un scudo, prutegge a Terra da a radiazione di particelle solari è cosmiche.

Quandu a Luna orbita a Terra, passa per a magnetotail, chì hè una cuda allungata creata da u ventu di u sole chì spinge contr'à a magnetosfera. Sta cuda cuntene particeddi assai carchi, cumpresi elettroni è ioni. La magnetotail protège la Lune des particules chargées tout en permettant à la lumière d'atteindre la surface lunaire.

U studiu, basatu annantu à e dati raccolti da a nave spaziale Chandrayaan-1 di l'India, hà osservatu chì a furmazione di l'acqua nantu à a Luna ùn diminuì micca cum'è previstu quandu passava per a magnetotail. Studi precedenti avianu suggeritu chì a furmazione di l'acqua nantu à a superficia lunare era principalmente dovuta à l'ioni di l'idrogenu in i venti solari. Tuttavia, i circadori anu scupertu chì ci deve esse fonti supplementari di furmazione d'acqua in a magnetotail.

I circadori pruponenu chì l'elettroni d'alta energia in a magnetotail reagiscenu cù u tarritoriu lunare, liberendu l'idrogenu intrappulatu chì pò poi furmà acqua. Ulteriori investigazioni nantu à u cuntenutu di l'acqua à i poli lunari durante i diversi punti di u passaghju di a Luna per a magnetotail hè prevista per acquistà una megliu comprensione di stu prucessu.

Sta ricerca hè significativa perchè aiuta i scientisti à localizà e fonti d'acqua nantu à a Luna, chì serà cruciale per futuri missioni lunari à longu andà è potenzalmentu u stabilimentu di stabilimenti umani.

