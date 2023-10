A struttura umana più antica di u mondu scuperta in l'Africa miridiunali

L'archeologi di u Regnu Unitu, u Belgio è a Zambia anu scupertu a struttura più antica di u mondu in l'Africa miridiunali. Sta struttura, chì hè almenu mezzo milione d'anni, hè stata fatta di legnu travagliatu è era prubabilmente usata cum'è una pista elevata o una piattaforma elevata in una zona umida. A scuperta hè stata fatta in un terrenu saccu d'acqua in u nordu di Zambia è hè duie volte più vechja di qualsiasi struttura fatta da l'omu cunnisciuta prima. Questa scuperta hè prevista per cambià a cunniscenza di l'archeologi di a tecnulugia umana iniziale è e capacità cognitive.

A struttura di legnu hè solu una piccula parte di una presenza umana preistorica più grande longu a riva miridiunali di u fiumu Kalambo. L'area, cunnisciuta per e so meraviglie naturali - una cascata di 235 metri d'altezza è un canyon di 300 metri di prufundità - prubabilmente attrae i primi cacciatori-raccoglitori umani in a regione. E cascate è a topografia lucale variata furnianu risorse è opportunità per a caccia è a cugliera. A vicinanza immediata di e cascate avianu marshland, picculi laghi, corsi d'acqua, boschi di fiumi, è una pianura d'inundazione fertili. U fiume scorri in u Lavu Tanganica, chì hè riccu in pesci è avissi attiratu l'animali.

L'archeologi anu truvatu duie parte di a struttura di legnu - una seccione di 1.4 metri di longu di un troncu d'arburu è un troncu d'arburu. Quessi sò stati mudificati da carpinteri preistorichi. Anu ancu scupertu l'arnesi di tagliu, tagliu è scraping fatti di petra, è ancu un pussibili foyer per a cucina. L'omu preistorichi chì stavanu quì eranu membri di a spezia ora estinta Homo heidelbergensis, chì fiurì trà 600,000 300,000 è XNUMX XNUMX anni fà.

U prughjettu di ricerca, chjamatu 'Deep Roots of Humanity', hà implicatu esperti di l'università di Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway è Liège, è ancu di u Cunsigliu Naziunale di Musei Zambia è a Cummissione Naziunale di Conservazione di u Patrimoniu. I tecnichi di datazione di luminiscenza sò stati utilizati per determinà l'età di i scuperti. U prufessore Larry Barham, u direttore di u prughjettu, hà dettu chì sta scuperta cambia a nostra cunniscenza di una spezia di l'omu estinta longu.

