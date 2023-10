I geoscientisti scoprenu Zealandia, un cuntinente oculatu, chì alteranu a nostra capiscitura di a storia di a Terra

I ricercatori anu fattu una scuperta rivoluzionaria chì sfida a nostra percepzione di a geografia di a Terra. Un cuntinente ammucciatu cunnisciutu cum'è Zealandia, o Te Riu-a-Māui in a lingua maori, hè ammucciatu à a vista per quasi 375 anni. U fattu chì sta massa di terra esiste hè statu u sughjettu di speculazione annantu à l'anni, ma era solu in 2017 chì i geologhi anu cunfirmatu a so esistenza.

Zealandia si estende per circa 1.89 milioni di chilometri quadrati, facendu più grande di u subcontinente indianu. Era una volta parte di u supercontinente Gondwana, chì include ancu l'Australia Orientale è l'Antartida Occidentale circa 500 milioni d'anni fà. L'espluratori Olandese Abel Tasman si crede chì hà scontru prima Zealandia in u 1642 durante a so ricerca di u "Grande Cuntinente Meridionale". Ancu s'ellu ùn hà micca truvatu a nova terra, hà riunitu insights da u populu Māori lucale, chì hà revelatu a prisenza di una massa di terra significativa à u livante.

Ciò chì face a Zealandia unica hè chì a maiò parte si trova sottu à a superficia di l'oceanu. I geologhi di l'Istitutu di Ricerca di a Corona di Zelanda GNS Science anu utilizatu Zealandia cum'è un esempiu per mette in risaltu cumu qualcosa cusì significativu pò esse oculatu per seculi. U prucessu da quale Zealandia si separava da Gondwana ùn hè ancu micca capitu cumplettamente, ma sfida a nostra cunniscenza di a tettonica di i platti.

Inoltre, a scuperta di Zealandia suscite dumande intriganti nantu à cumu si definiscenu i cuntinenti. Mentre chì ogni cuntinente in a Terra hè custituitu da numerosi paesi, Zealandia hà solu trè territorii. Questa distinzione sfida e definizioni tradiziunali è incita à più esplorazione di a storia geologica di u nostru pianeta.

Q: Induve si trova Zealandia?

A: Zealandia si trova soprattuttu sottu à l'acqua in l'Oceanu Pacificu sud-occidentale.

Q: Quantu hè grande Zealandia?

A: Zealandia copre circa 1.89 milioni di chilometri quadrati, chì hè più grande di u subcontinente indianu.

Q: Quandu hè stata scuperta per a prima volta Zealandia?

A: Zealandia hè stata scontru per a prima volta in u 1642 da l'esploratore Olandese Abel Tasman durante a so ricerca di u "Grande Cuntinente Sud".

Q: Cumu hè stata cunfirmata l'esistenza di Zealandia?

A: I geologi anu cunfirmatu l'esistenza di Zealandia in 2017 per mezu di una ricerca estensiva è analisi di dati geologichi.

Q: Chì rende Zealandia unica?

A: Zealandia hè soprattuttu immersa sottu à a superficia di l'oceanu è sfida a nostra cunniscenza di a tettonica di e placche è a definizione di u cuntinente.