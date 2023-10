A missione OSIRIS-REx di a NASA scopre una sorprendente composizione di campioni di asteroide

I scientisti chì participanu à a missione OSIRIS-REx di a NASA sò stati sorpresi da i risultati inespettati quandu anu apertu u canister chì cuntene a mostra raccolta da l'asteroide Bennu vicinu à a Terra. L'excedente di materiale scuru à grana fine chì aderisce à a tapa è a basa di u cuntainer puderia furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni di l'asteroide.

U cumpletu di a missione OSIRIS-REx hà marcatu un passu impurtante per a NASA. Dopu un viaghju di 7 anni chì viaghjava una distanza di 3.86 miliardi di miglia, a nave spaziale sbarcò in u desertu di l'Utah u 24 di sittembri, dopu à una manuvra touch-and-go nantu à a superficia di Bennu.

In uttrovi 2020, a nave spaziale hà utilizatu u so TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) per disturbà a superficia di Bennu è raccoglie un campione. L'abbundanza di materiale riunitu era cusì grande chì e particelle sò state osservate chì si alluntanassi in u spaziu prima chì a testa di mostra hè stata assicurata in u canister.

A scuperta inespettata hà incitatu i scientisti à cunsiderà a pussibilità di fà un esame rapidu di i materiali truvati in u canister. Studiendu u materiale scuru è di grana fina chì aderisce à a superficia di u cuntinuu, i circadori speranu di acquistà insights preziosi nantu à a cumpusizioni è l'origine di Bennu.

Capisce a cumpusizioni di l'asteroidi cum'è Bennu hè cruciale per i scientisti per svelà i misteri di a furmazione è l'evoluzione di u nostru sistema solare. Analizendu i campioni ottenuti da Bennu, i circadori anu u scopu di decifrare u rolu di l'asteroide in i primi stadi di u sistema solare è possibbilmente acquistà insights in l'urighjini di a vita nantu à a Terra.

Questa scuperta inespettata apre novi strade per a ricerca è mette in risaltu l'impurtanza di e missioni spaziali cum'è OSIRIS-REx in espansione a nostra cunniscenza di l'universu è u nostru postu in ellu.

