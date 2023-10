Un studiu recente realizatu da l'Università di Arizona hà scupertu un asteroide chjamatu "Polymnia" chì sfida l'elementi cunnisciuti in a Terra. U studiu, publicatu in l'European Physical Journal Plus, palesa chì Polyhymnia hà una densità più altu ch'è qualsiasi elementu truvatu in u nostru pianeta, chì suggerenu l'esistenza di un elementu chì hè attualmente assente da a nostra tavola periodica.

Polyhymnia hè situatu in u cinturione d'asteroide trà Marte è Jupiter, è hè categurizatu cum'è un asteroide "vicinu à a Terra" per via di a so vicinanza à u nostru pianeta. Mentre chì l'asteroidi ponu pare micca impurtante, e so cumpusizioni anu affascinatu l'astrofisici è i scientisti di a NASA. In fatti, a NASA persegue attivamente Polyhymnia per ottene campioni è investigà ulteriormente e so proprietà.

Johann Rafelski, un prufessore di fisica in l'Università di Arizona, hà cummentatu a scuperta, affirmannu chì se l'asteroidi cum'è Polyhymnia cuntenenu elementi superpesanti, suscite dumande nantu à cumu si sò furmati questi elementi è perchè ùn sò micca stati scuperti in altrò. A densità di Polyhymnia supera ancu l'elementi più densi cunnisciuti in a Terra, cum'è Osmium, chì hè cunnisciutu per avè u più altu numeru di protoni.

A squadra di l'Università di l'Arizona hà classificatu Polyhymnia cum'è "CUDO" (Compact Ultradense Object), chì indica a presenza di cumpunenti chì sò attualmente scunnisciuti per l'umanità. Hè cresce chì questu elementu ferma stabile cù un numeru atomicu di 164, chì indica una densità significativamente più altu ch'è qualsiasi elementu chì sapemu oghje.

A NASA hà digià cuminciatu à sviluppà i piani per lancià una nave spaziale senza equipaggiu per studià è ricuperà campioni da Polyhymnia. Questa missione seguita una recente cullaburazione trà l'Università di l'Arizona è a NASA, chì hà purtatu cù successu mostre da un asteroide chjamatu Bennu. Questi campioni sò stati trovati ricchi in carbonu, suggerendu a pussibilità di metalli preziosi in l'astéroïde.

A scuperta di Polyhymnia è a so densità peculiar suscita quistioni eccitanti nantu à l'esistenza di elementi scunnisciuti in l'universu è cumu si sò furmati. A prossima missione di studià è ricuperà campioni da questu asteroide darà insights preziosi nantu à i misteri di u nostru sistema solare.

Definizione:

- Asteroide: Un picculu corpu rocciosu chì orbita u sole, tipicamenti trovu in u cinturione di asteroidi trà Marte è Jupiter.

– Densità : A massa di una sustanza per unità di volume.

– Elementu : Una sustanza chì ùn pò esse divisa in sustanzi più simplici per via chimica. L'elementi sò rapprisintati da simboli nantu à a tavola periodica.

- Tavola Periodica: Un arrangiamentu tabulare di elementi chimichi, urganizata basatu annantu à u so numeru atomicu, a cunfigurazione elettronica è e proprietà chimiche recurrenti.

– Proton : Una particella subatomica cù una carica pusitiva, truvata in u nucleu di un atomu.

Fonti:

- Studiu publicatu in u European Physical Journal Plus

- Comunicatu di stampa di l'Università di Arizona