Unveiling u Colossale Mega Predator da l'Era Jurassic

In una scuperta rivoluzionaria recente, i scientisti anu svelatu l'esistenza di una criatura straordinaria chì duminò l'oceani per 80 milioni d'anni durante l'era Jurassic. Stu megapredatore colossale, cunnisciutu cum'è Lorrainosaurus, pussede una massiccia mandibula larga di 4.3 piedi è un corpu elegante in forma di torpedo. Appartenendu à u clade Thalassophonea, comunmente chjamatu l'assassini di u mare, Lorrainosaurus hà prosperatu circa 170 milioni d'anni fà.

I fossili di stu reptile marinu anticu, truvati in u nord-est di a Francia è oghje cunnisciutu cum'è Grand Est, furnisce un insight preziosu di l'esistenza iniziale di pliosauri mega-predatori di l'era di i dinosauri. I pliosauri, strettamente ligati à i plesiosauri, eranu famosi per e so capacità di natazioni qualificate è l'aspettu distintivu chì s'assumiglia à i delfini chubby cù teste di serpente. Tuttavia, hè Lorrainosaurus chì si distingue cum'è u primu pliosauru mega-predatore.

Per mezu di una analisi approfondita di i fossili, i scientisti anu riesame cinque scuperti specifichi, cumprese trè sezioni di a so mandibula, una corona di denti cù una radica, è un fragmentu di a so pinna. Leur étude a révélé des caractéristiques significatives du Lorrainosaurus, le distinguant et méritant sa propre branche unique sur l'arbre évolutif du pliosaure. In particulare, Lorrainosaurus pussede splenials più largu è cuneiforme è osse di a mandibula inferiore cumparatu cù altri pliosauri.

Cunsigliati cum'è i "rè di l'oceani Mesozoicu", i pliosauridi, cumpresu Lorrainosaurus, regnavanu supremu annantu à u so duminiu aquaticu. A so forza colossale è a dominanza in quella era li valdi l'etichetta di "dinastia". Cù una mandibula capace di engulfing a so preda scelta, Lorrainosaurus feast in una varietà diversa di grandi animali marini, cumpresi squali, tartarughe di mare è altri plesiosauri.

Curiosamente, l'emergenza di pliosauri hà marcatu un puntu di svolta significativu in a catena alimentaria Jurassic circa 175 milioni d'anni fà. Stu periodu hà vistu un decadenza di i predatori di l'apex cum'è ichthyosauri simili à i delfini, alluntanendu a strada per i pliosauri per risurrezzione è stabilisce a so supremazia.

Mentre chì un Lorrainosaurus mediu superava una lunghezza di 20 piedi, alcuni di questi assassini di u mare si stendevanu un stupente 50 piedi. Mentre esploremu a prufundità di a storia di a Terra, sti criaturi rimarchevuli cuntinueghjanu à captivare a nostra imaginazione è à mette in luce e meraviglie di u mondu marinu anticu.

Spietenu FAQ (FAQ)

Cosa hè Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus hè un anticu reptile marinu chì esisteva circa 170 milioni d'anni fà durante l'era Jurassic. Era un membru di u clade Thalassophonea, cumunimenti cunnisciutu cum'è l'assassini marini, è hè cunsideratu u primu pliosauru mega-predatore.

Chì eranu e caratteristiche distintive di Lorrainosaurus ?

Lorrainosaurus pussede una massiccia mandibula larga di 4.3 piedi è un corpu aerodinu in forma di torpedo. I so spleniali è l'osse di a mascella inferiore eranu più larghe è più cunei in paragunà à l'altri pliosauri.

Di quale preda si nutriva Lorrainosaurus ?

Lorrainosaurus hà avutu una dieta diversa, alimentatu di grandi animali marini cum'è tiburoni, tartarughe marine è altri plesiosauri.

Quantu tempu Lorrainosaurus hà dominatu l'oceani?

Lorrainosaurus hà rignatu cum'è u predatore di l'apex per 80 milioni d'anni stupendenti durante l'era Jurassic.

Chì impattu anu avutu i pliosauri nantu à a catena alimentaria di u Jurassicu ?

Circa 175 milioni d'anni fà, ci era una diminuzione di i predaturi apex cum'è ichthyosauri simili à i delfini, creendu una opportunità per i pliosauri, cumpresu Lorrainosaurus, per risurrezzione è stabilisce a dominanza in l'oceani.