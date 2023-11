I scientisti anu acquistatu una cunniscenza più profonda di u pianeta nanu Eris, lampendu a so cumpusizioni è a so struttura. Mentre Eris resta largamente inesploratu, i circadori si sò basati nantu à a so luna Dysnomia per discerne i dettagli cruciali. Ricerche recenti suggerenu chì Eris hà un internu rocciosu sottu una cunchiglia ghiacciata, distinguendu da u so cuginu cosmicu Plutone. Malgradu chì Eris è Plutone anu un esterno ghiacciatu cù interni rocciosi, Eris si crede chì hà una concentrazione più alta di roccia è un cuntenutu di ghiaccio più bassu.

L'autore principale di u studiu, u scientist planetariu Francis Nimmo, spiega chì Eris hà attraversatu un prucessu di fusione in a so storia, facendu chì a roccia affundà à u so centru. U ghjacciu, invece, sperimenta un movimentu lento di agitazione per via di u calore residuale da l'internu. Questa scuperta indica ancu chì Eris hè improbabile di portà un oceanu liquidu in u so core. U diametru di Eris misura circa 1,445 chilometri, facendu un pocu più chjucu cà i 1,473 chilometri di Plutone. In ogni casu, per via di a so cuncintrazione più alta di roccia densa, Eris hà circa 25% più massa di Plutone.

Mentri Plutonu hè principarmenti puffed up da u ghjacciu, Eris hè carattarizatu da a so cumpusizioni di roccia cù una quantità minima di ghiacciu nantu à a so parte esterna. L'astrònomu di Caltech è u coautore di studiu Mike Brown descrive Eris cum'è s'assumiglia à Plutone cù l'aghjunzione di ogni asteroide in u cinturione di asteroidi. U nome Eris hè derivatu da l'antica dea greca di a discordia, è orbita intornu à u sole à una media di circa 68 volte a distanza trà a Terra è u sole, pigliendu 557 anni per compie una orbita.

A luna di Eris Dysnomia, chjamata dopu à a figliola mitologica di Eris, hà un diametru di circa 440 chilometri è hè cumpostu principalmente di ghjacciu. Simile à u sistema Terra-luna, Dysnomia hè lentamente alluntanatu da e maree, risultatu in u spin di Eris chì rallenta. Stu prucessu cuncludi cù Eris chì sempre prisenta a stessa faccia à Dysnomia.

Stendu nantu à Eris, unu avissi da tistimunianza di un crepuscolo perpetuu, postu chì a distanza di u pianeta nanu da u sole l'impedisce di gode di a luce di u ghjornu. U sole ùn pareva micca più grande di una stella luminosa in u celu, facilmente obstruitu da a testa di un pin.

Eris è Plutone sò situati oltre Nettuno, u pianeta più alluntanatu in u nostru sistema sulari. Mentre l'Unione Astronomica Internaziunale ricunnosce cinque pianeti nani, cumprese Ceres, Haumea è Makemake, Eris hè u più massivu. Cum'è sti novi scuperte enfatizà, ognunu di i più grandi pianeti nani pussede caratteristiche uniche. I paraguni trà Eris è Plutone deve esse avvicinatu cun prudenza, postu chì palesanu a cumplessità è a diversità di sti corpi celesti distanti.

