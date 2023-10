I ricercatori di u Centru di Studi Ambientali Marini (CMES) in l'Università di Ehime anu sviluppatu un mudellu chì pò predice a capacità di i contaminanti ambientali per attivà i receptori di l'estrogenu in i sigilli Baikal. Stu studiu hà utilizatu sia esperimenti in vitro è simulazioni basati in computer per valutà u potenziale di attivazione di bisfenoli (BPs) è bifenili policlorurati idrossilati (OH-PCB) nantu à i sottotipi di u receptore di l'estrogenu α (bsERα) è β (bsERβ).

L'esperimenti in vitro anu revelatu chì a maiò parte di i BP è OH-PCB mostravanu attività simili à l'estrogenu contr'à i dui sottotipi bsER. Trà i BP testati, bisphenol AF hà dimustratu l'attività più forte di l'estrogenu. In listessu modu, 4'-OH-CB50 è 4'-OH-CB30 anu dimustratu l'attività più forte trà i OH-PCB testati contr'à bsERα è bsERβ, rispettivamente.

Per investigà ulteriormente cumu questi contaminanti ambientali si liganu à bsER, sò state eseguite simulazioni di docking per computer. Basatu nantu à i risultati di sti simulazioni è e proprietà strutturali di i contaminanti, sò stati sviluppati mudelli quantitativi di relazione struttura-attività (QSAR) per i dui sottotipi bsER. Questi mudelli anu predettu accuratamente u potenziale di attivazione di ogni contaminante ambientale in l'esperimenti in vitro, distinguendu i composti chì attivanu è quelli chì ùn s'attivanu micca per bsERα è bsERβ. I circadori anu identificatu ancu fatturi impurtanti chì influenzanu u putenziale di attivazione di i contaminanti.

Inoltre, i circadori anu custruitu cù successu un mudellu QSAR chì predice u putenziale di attivazione di i receptori di l'estrogenu di u mouse (ER) cù u stessu metudu. Questu dimostra l'applicabilità di stu approcciu di mudellu à traversu diverse spezie.

U sviluppu di stu mudellu hè un passu significativu in capiscenu è predichendu l'effetti di i contaminanti ambientali nantu à u sistema endocrinu di i sigilli Baikal. Fornisce un strumentu preziosu per valutà i risichi putenziali di sti contaminanti è informà i sforzi di cunservazione per questa spezia vulnerabile.

Fonte: Hoa Thanh Nguyen et al, "Simulazioni in silico è descrittori molecolari per predichendu e putenzi di transattivazione in vitro di i receptori di l'estrogenu di u Baikal per i contaminanti ambientali", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).