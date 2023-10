Quandu l'animali si sò sviluppati prima? Un novu approcciu per risolve u dibattitu

By

I scientisti anu stimatu chì ci sò quasi 8 milioni di spezie d'animali chì campanu oghje, chì mostranu a vasta biodiversità in a Terra. In ogni casu, a quistione di quandu l'animali prima evoluzione hè statu un sughjettu di dibattitu durante seculi. I fossili animali più antichi cunnisciuti, chì datanu di circa 500 milioni d'anni, eranu digià cumplessi è visibili à l'occhiu nudu. Ma scuperte recenti, cum'è i fossili di Ediacara Biota d'aspettu stranu da 574 à 539 milioni d'anni fà, suggerenu chì l'animali pò esse esistenu ancu prima.

I paleontologi anu ancu scupertu fossili simili à spugna da circa 800 milioni d'anni fà, ma questi ùn ponu micca esse pruvati in modu conclusivo chì sò animali. Inoltre, u registru fossili hè chinu di lacune, postu chì solu una frazzioni di a vita hè stata fossilizata. Per affruntà queste sfide, i scientisti anu vultatu à a biologia molekulari è l'usu di orologi moleculari per stimà u timing di l'urighjini animali.

L'orologi moleculari travaglianu paragunendu l'ADN di l'animali muderni per determinà quantu evoluzione hè accaduta. Mentre chì l'estimi di l'urighjini di l'animali varienu da 800 à 700 milioni d'anni fà, a prisenza di diverse stimi basati nantu à i fossili è l'orologi moleculari hà causatu cuntruversia.

In un studiu recente, i scientisti pruposti un novu approcciu per stima u timing di l'urighjini animali. Invece di fucalizza nantu à i fossili animali più antichi, i circadori anu esaminatu u tipu di rocci chì puderanu priservà i primi animali. Anu trovu chì e rocce ricche di minerali di argilla, chì anu proprietà antibacteriale è ponu priservà i tessuti molli, sò ideali per a fossilization. In ogni casu, e rocce di u periodu di u tempu circa 790 milioni d'anni fà chì pussedenu queste proprietà ricche di argilla ùn cuntenenu micca fossili animali, chì suggerenu chì l'animali ùn anu micca evolutu ancu à quellu tempu.

Hè necessariu più ricerca per cuntinuà a ricerca di evidenza di l'urighjini animali. Esplorendu più epoche geologiche è esaminendu e rocce cù u putenziale di priservà i primi animali, i scientisti speranu di capiscenu megliu quandu l'animali apparsu per a prima volta in a Terra.

Source:

- Darwin, Charles. Nantu à l'urìgine di e spezie per mezu di a selezzione naturale, o a preservazione di e razze favurite in a lotta per a vita. Murray, 1859.